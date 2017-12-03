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Зима началась с оттепели. Погода в Витебске на неделю

04.12.2017 06:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Календарная зима пока не балует здоровой морозной погодой. Почти всю неделю будет оттепель с мокрым снегом и дождем, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник, 4 декабря, днем −1…−3 °C. Снег, метель.

Во вторник, 5 декабря, ночью до −2 °C, днем около нуля. Снег, метель.

В среду, 6 декабря, в ночные часы до 3 градусов со знаком минус, а в дневные — такая же температура, но уже со знаком плюс. Дождь, порывистый ветер до 13 метров в секунду.

В четверг, 7 декабря, днем около нуля. Облачно, осадков не ожидается.

В пятницу, 8 декабря, температура воздуха в течение суток 0…+2 °C. Возможен дождь. Ветер порывами до 13 метров в секунду.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Календарная зима пока не балует здоровой морозной погодой. Почти всю неделю будет оттепель с мокрым снегом и дождем.

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