И такая дребедень каждый день. Погода в Гомеле на неделю

Всю предстоящую неделю нам придется жить ожиданиями, что декабрь возьмется-таки за ум и, наконец, прекратит позорить свое зимнее семейство. Только, похоже, его мало волнует мнение окружающих: на улице — слякоть, мокрый снег, пронизывающий ветер и «каля наля».





С понедельника по четверг днем ожидается мокрый снег, метели, температура воздуха — около нуля.

В пятницу есть шанс увидеть солнце, к тому же на пару градусов потеплеет.

Но разве этого мы ждем от предпраздничного, предновогоднего месяца?..