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И такая дребедень каждый день. Погода в Гомеле на неделю

04.12.2017 06:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Всю предстоящую неделю нам придется жить ожиданиями, что декабрь возьмется-таки за ум и, наконец, прекратит позорить свое зимнее семейство. Только, похоже, его мало волнует мнение окружающих: на улице — слякоть, мокрый снег, пронизывающий ветер и «каля наля».


С понедельника по четверг днем ожидается мокрый снег, метели, температура воздуха — около нуля.

В пятницу есть шанс увидеть солнце, к тому же на пару градусов потеплеет.

Но разве этого мы ждем от предпраздничного, предновогоднего месяца?..

 
 
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Всю предстоящую неделю нам снова придется жить ожиданиями, что декабрь возьмется-таки за ум и, наконец, прекратит позорить свое зимнее семейство. Только, похоже,...

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