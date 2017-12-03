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И такая дребедень каждый день. Погода в Гомеле на неделю
04.12.2017 06:42 — Новости Общества | Tut.by
Всю предстоящую неделю нам придется жить ожиданиями, что декабрь возьмется-таки за ум и, наконец, прекратит позорить свое зимнее семейство. Только, похоже, его мало волнует мнение окружающих: на улице — слякоть, мокрый снег, пронизывающий ветер и «каля наля».
С понедельника по четверг днем ожидается мокрый снег, метели, температура воздуха — около нуля.
В пятницу есть шанс увидеть солнце, к тому же на пару градусов потеплеет.
Но разве этого мы ждем от предпраздничного, предновогоднего месяца?..
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Всю предстоящую неделю нам снова придется жить ожиданиями, что декабрь возьмется-таки за ум и, наконец, прекратит позорить свое зимнее семейство. Только, похоже,...
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