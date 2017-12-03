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Суперлуние, налог "на Гугл", не всем "по пиццот" и операция "Кукуруза" - все за выходные
04.12.2017 07:24 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Прошедшей ночью было единственное суперлуние 2017 года.
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С 1 января 2018 года в стране появится новый налог для иностранных компаний, которые работают в Беларуси — так называемый «налог на Гугл».
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Внутри, кстати, отвечаем на многие важные вопросы об алкоголе - запивать или закусывать, похмеляться или нет и т.д. До пятницы есть время изучить!
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