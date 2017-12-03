Доброе утро!

Прошедшей ночью было единственное суперлуние 2017 года. Видели ? И давайте вспомним, что еще происходило в выходные.





ВАЖНОЕ

С 1 января 2018 года в стране появится новый налог для иностранных компаний, которые работают в Беларуси — так называемый «налог на Гугл». Рассказываем, как его платить и что будет тем, кто не заплатит .

Стало известно, что цены на белорусский кроссовер Geely Atlas будут ниже озвученных ранее. А пока рассказываем , сколько предзаказов уже сделано и в каких цветах будут продавать авто.

Министр труда в очередной раз напомнила, что среднюю зарплату в 1000 рублей получит не каждый работающий белорус — и вот почему . А размер пособия по безработице, кстати, снова упал .

Не прошло и месяца с момента, как на Гомельщине толокой спасали лен. Казалось, такого уже не повторится никогда, тем более, что за ту массовую уборку на днях поплатились своими креслами сразу несколько чиновников от сельского хозяйства. Но вот — новые сводки с полей: в выходные под Буда-Кошелево вручную спасали кукурузу . А в Житковичах тем временем отмечали «Дажынкі» : впервые в истории — зимой.





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Русская Православная Церковь приняла документ о том, какие браки она отказывается признавать, а также условия, при которых священники не смогут венчать людей. Вот здесь разбирались в новых церковных законах .

Продать квартиру в Минске, чтобы построить дом в деревне? Да люди из райцентров и деревень, наоборот, едут в большие города в поисках работы и квартир! А мы нашли тех, кто добровольно отказался от статуса городского жителя, и спросили: не жалеете ?..

Днем в субботу в Минске произошла страшная трагедия: в центре города на переходе грузовик въехал в толпу пешеходов . Погиб ребенок, четыре человека в больнице. Водителя задержали . Берегите себя, пожалуйста.

А напоследок обязательно посмотрите это видео : за 60 секунд очень явно видно, как меняется красота женщины в течение жизни.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот у нас просто чудесная история женщины, которая в 91 год продолжает ездить в бассейн и повторять: «Мне так интересно жить и узнавать, что же дальше». А в прошлом году ей подарили пожизненный абонемент во Дворец водного спорта. Пусть пользуется им долго-долго!





Если вы хотите с шиком отгулять новогодние корпоративы — то можно арендовать, например, Дворец спорта, Prime Hall или «Минск-Арену» в основном проходят концерты. Рассказываем, во что обойдется если не вся гулянка, то хотя бы аренда .

А SMS исполнилось 25 лет — и мы спросили белорусских операторов, пишет ли их еще кто-то .

Все новости субботы, 2 декабря

Все новости воскресенья, 3 декабря

Кстати. Вот здесь отвечаем на многие важные вопросы об алкоголе — запивать или закусывать, похмеляться или нет и т.д. До пятницы есть время изучить!

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