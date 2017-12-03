Ежегодно 4 декабря по новому стилю Православная Церковь совершает празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

Это посвящения Отроковицы Марии, будущей Матери Иисуса Христа, на служение Богу, по обещанию родителей, Святых праведных Иоакима и Анны, в благодарность за Дарование им Чада в глубокой старости. Введением во храм Девы Марии ознаменована величайшая тайна — образ таинства нашего спасения, примирения и обновления пред Богом. Благодатная Отроковица по призыву Божественному идет и предлагает Себя в Совершенную волю Господа Своего, приносит и посвящает ему и тело, и душу Свою.





Исполнение священного обета — посвящение своей Дщери Господу — праведные Иоаким и Анна совершили с полным торжеством, с зажженными свечами и священными песнями. При входе в храм было 15 ступеней, по числу 15 степенных псалмов, потому что священники и левиты, восходя на каждую из ступеней, пели один псалом. Святая Дева, трех лет от роду, укрепляемая Духом Святым, ко всеобщему изумлению, взошла Сама Собою до самой высшей ступени, что ясно свидетельствовало о быстром духовном восхождении по степеням юной Девы. Праведный Захария, провидев во Вводимой Таинницу великих судеб Божиих, ввел Богоотроковицу в самую внутреннюю часть храма, во Святая Святых, куда и сам первосвященник мог входить только однажды в год. И здесь, в месте всегдашнего особенного присутствия Божия, Богоотроковице предназначено было место для молитвы. Так, с честью и славою не только людьми, но и Ангелами была введена в храм Господень Пренепорочная Отроковица.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы знаменует как бы начало приведения к Богу всего рода человеческого, здесь открывается великое таинство восхождения к Богу каждого человека. Матерь Божию в церковных песнопениях называют Селением Божиим, Храмом Божиим, потому что Она приняла в Себя невместимого Бога, и Дух Божий пребывал в Ней.

По материалам духовной литературы подготовил священник Павел КОРЗУН