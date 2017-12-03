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Одежда, белье и канцтовары. Что показал обновленный ЦУМ?
04.12.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Техническое открытие торгового центра прошло 2 декабря. Через две недели будет официальное,
На цокольном этаже здания после реконструкции разместился супермаркет «Центральный». Также тут будут продавать зоотовары, швейную фурнитуру, товары для рыбалки, игрушки и так далее.
На первом этаже частично открыты магазины — нижнего белья, сувениров, штор, ювелирных изделий, а также салон сотовой связи.
Магазины на втором этаже пока закрыты.
На третьем этаже уже работают отделы ЦУМа. Продают одежду, канцтовары, парфюмерию, посуду, бытовую химию. Открыты отделы музыкальных инструментов, игрушек. Концепция универмага сохранена.
16 декабря состоится торжественное официальное открытие торгового центра.
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16 декабря состоится торжественное официальное открытие торгового центра.
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