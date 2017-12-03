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Когда в Витебске пройдет новогодний парад

04.12.2017 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Новогодний театрализованный парад состоится 22 декабря в 17.30. Несколько сотен Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей пройдут по улице Ленина до площади Победы, где состоится акция «Зажжем» елку вместе". Главный Дед Мороз, по традиции, будет ехать в карете.


В предновогодние дни в Витебске состоится множество праздничных мероприятий: рождественские ярмарки, уличные гуляния, представления для детей.

С 22 декабря в городе включат новогоднюю иллюминацию, она будет работать до старого Нового года.

Обратите внимание, в связи с шествием Дедов Морозов на маршруте площадь Свободы — улица Ленина — площадь Победы 22 декабря ориентировочно с 17.30 до 18.30 часов ограничат движение всех видов транспорта.

Узнать, где в этом году будут работать елочные базары и рождественские ярмарки, можно здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Несколько сотен Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей пройдут по улице Ленина до площади Победы.

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