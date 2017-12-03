Завершено возведение всех 288 опор автодорожной части Крымского моста

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Строители закончили сооружение 288 опор автодорожной части моста через Керченский пролив и почти полностью завершили установку мостового полотна, передает инфоцентр "Крымский мост" .

"Набранные темпы строительства позволили нам в этом году увеличить задел по наиболее трудоемким типам конструктивов", — сказал представитель заказчика стройки, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков. Он добавил, что уже готовы 50% опор под железную дорогу.

По его словам, наиболее трудоемким был процесс возведения опор в акватории моря. Там на 50-метровую глубину в основание опор устанавливались сваи, а на одном участке они находятся на глубине в 88 метров. На эту работу было потрачено более 160 тысяч кубометров бетона.

Отмечается, что мостовое полотно автодорожной части моста собрано на 95%.

Как рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, стройка полностью подготовлена к работе в зимний период. Сооружение опор и пролетов моста продолжится. Также будут проводиться работы по устройству дорожного полотна.

Крымский мост, который соединит полуостров и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Старт автомобильного движения по мосту запланирован на декабрь 2018 года.