ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершено возведение всех 288 опор автодорожной части Крымского моста

04.12.2017 08:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Строители закончили сооружение 288 опор автодорожной части моста через Керченский пролив и почти полностью завершили установку мостового полотна, передает инфоцентр "Крымский мост".

"Набранные темпы строительства позволили нам в этом году увеличить задел по наиболее трудоемким типам конструктивов", — сказал представитель заказчика стройки, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков. Он добавил, что уже готовы 50% опор под железную дорогу.

По его словам, наиболее трудоемким был процесс возведения опор в акватории моря. Там на 50-метровую глубину в основание опор устанавливались сваи, а на одном участке они находятся на глубине в 88 метров. На эту работу было потрачено более 160 тысяч кубометров бетона.

Отмечается, что мостовое полотно автодорожной части моста собрано на 95%.

Как рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, стройка полностью подготовлена к работе в зимний период. Сооружение опор и пролетов моста продолжится. Также будут проводиться работы по устройству дорожного полотна.

Крымский мост, который соединит полуостров и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Старт автомобильного движения по мосту запланирован на декабрь 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам представителей строительных компаний, все приготовления для проведения работ в зимнее время завершены.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Завiруха мяце, завiруха". Погода на неделю в Гродно и области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика