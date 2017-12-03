Пицца в космосе: космонавты приготовили любимое блюдо в невесомости

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Сеанс высокой кухни устроили космонавты на МКС — они приготовили пиццу в условиях невесомости и запечатлели сеанс космической кулинарии на видео.

Астронавт Паоло Несполи из Италии во время общения с NASA рассказал, что очень соскучился по любимой пицце.

"На американском грузовом корабле "Сигнусе" нам прислали все ингредиенты, но главный из них, конечно же, невесомость!", — написал в своем аккаунте в Instagram один из членов экипажа Сергей Рязанский.