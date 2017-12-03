ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пицца в космосе: космонавты приготовили любимое блюдо в невесомости

04.12.2017 08:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Сеанс высокой кухни устроили космонавты на МКС — они приготовили пиццу в условиях невесомости и запечатлели сеанс космической кулинарии на видео.

Астронавт Паоло Несполи из Италии во время общения с NASA рассказал, что очень соскучился по любимой пицце.

"На американском грузовом корабле "Сигнусе" нам прислали все ингредиенты, но главный из них, конечно же, невесомость!", — написал в своем аккаунте в Instagram один из членов экипажа Сергей Рязанский.

Как насчет мастер-класса по приготовлению космической пиццы?

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянец Паоло Несполи признался на одном из сеансов связи с ЦУП NASA, что соскучился без любимого блюда и ему прислали ингредиенты прямо на орбиту.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Одежда, белье и канцтовары. Что показал обновленный ЦУМ?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика