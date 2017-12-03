Бюджетникам обещают среднюю зарплату в 2018 году не ниже Br700

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич озвучила программы "минимум" и "максимум" роста зарплат бюджетников на будущий год.

Так, по ее словам, даже при сдержанном прогнозе на развитие белорусской экономики, зарплата в бюджетной сфере в 2018 году составит не менее Br700.

"Планируется выйти в среднем при консервативном сценарии на 700 рублей. Если, конечно, экономика обеспечит соответствующий рост, то, я думаю, 760 рублей в среднем в бюджетной сфере мы сможем обеспечить", — сказала Ирина Костевич в вечернем эфире телеканала ОНТ .

Министр также напомнила, что с 1 декабря зарплаты, в зависимости от разрядов, в среднем повысились на 7%. У категорий работников, тарифицируемых с 1-го по 9-й разряды, в среднем зарплата поднимется на 9-15% (или Br26-Br35), а с 9-го по 17-й разряды — до Br24.

Повышение организовано так, что в большей степени зарплаты вырастут именно у низкооплачиваемых категорий работников, тарифицируемых с 1-го по 4-й разряды. В целом повышение затронет около 88% бюджетников.