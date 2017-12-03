Немного зимы и очередное потепление. Погода в Могилеве на неделю

Порывистый ветер, снегопад и даже метель — все это ждет Могилев на предстоящей неделе. Правда, температура воздуха не опустится ниже -3°С даже ночью, а зима должна закончиться уже в воскресенье — обещают +7°С.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 4 декабря, днем будет до -2°С, пасмурно. Ждем обильный снегопад и, возможно, даже метель.

Во вторник к снегопаду прибавится порывистый ветер. Температура воздуха составит до -1°С.

В среду, 6 декабря, порывистый ветер усилится до 15 м/с. И снова продолжится снегопад. Будет около нуля.

7 декабря ветер утихнет, снегопад прекратится. Будет пасмурно, -2°С. Правда, к ночи ветер снова разгуляется.

В пятницу, 8 декабря, погода снова будет некомфортной: порывистый ветер, снег с дождем. Температура воздуха составит около нуля.

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