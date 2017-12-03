Предстоящая неделя на Гродненщине будет холодной и снежной, к среде немного потеплеет , но к выходным вернутся мокрый снег и метель.





В понедельник, 4 декабря, ночью и утром — облачно с прояснениями. Днем —

сплошная облачность, небольшой снег и метель. Температура днем — около нуля.

Во вторник, 5 декабря, утром — переменная облачность, днем — облачно с прояснениями и без осадков. Зато вечером — небольшой снег. Днем температура будет около нуля. Вечером будет ветрено — порывы до 11 м/c.

В среду, 6 декабря, утром, и днем, и вечером будет дождливо и облачно. Станет немного теплее — температура воздуха прогреется до — +4…+6 °C. Будет ветрено — порывы до 15 м/c.

В четверг, 7 декабря, тепло и ветер сохранятся. Утром — небольшой дождь. Впрочем, как и днем. Температура воздуха — +5…+7 °C.

В пятницу, 8 декабря, утром — сплошная облачность, днем — дождь, вечером — переменная облачность и снег. Температура — +2…+4 °C.

В выходные в регионе ожидается небольшая облачность даже немного солнца, но будет ветрено, а ночью обещают метель. Температура воздуха днем в субботу — 0…+2 °C.

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