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"Завiруха мяце, завiруха". Погода на неделю в Гродно и области

04.12.2017 08:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящая неделя на Гродненщине будет холодной и снежной, к среде немного потеплеет, но к выходным вернутся мокрый снег и метель.


В понедельник, 4 декабря, ночью и утром — облачно с прояснениями. Днем —
сплошная облачность, небольшой снег и метель. Температура днем — около нуля.

Во вторник, 5 декабря, утром — переменная облачность, днем — облачно с прояснениями и без осадков. Зато вечером — небольшой снег. Днем температура будет около нуля. Вечером будет ветрено — порывы до 11 м/c.

В среду, 6 декабря, утром, и днем, и вечером будет дождливо и облачно. Станет немного теплее — температура воздуха прогреется до — +4…+6 °C. Будет ветрено — порывы до 15 м/c.

В четверг, 7 декабря, тепло и ветер сохранятся. Утром — небольшой дождь. Впрочем, как и днем. Температура воздуха — +5…+7 °C.

В пятницу, 8 декабря, утром — сплошная облачность, днем — дождь, вечером — переменная облачность и снег. Температура — +2…+4 °C.

В выходные в регионе ожидается небольшая облачность даже немного солнца, но будет ветрено, а ночью обещают метель. Температура воздуха днем в субботу — 0…+2 °C.

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Предстоящая неделя на Гродненщине будет холодной и снежной, однако к среде немного потеплеет.

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