Снова оранжевый: мокрый снег накроет Беларусь в понедельник

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. МЧС Беларуси объявило оранжевый уровень опасности на понедельник, 4 декабря, в связи с сильными снегопадами, которые обещают утром по юго-востоку республики, а днем по большей территории страны.



© Sputnik / Виктор Толочко Предварительный прогноз: снег на Новый год будет

"На большей части республики пройдет мокрый снег, утром по юго-востоку сильный снег, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха —3..+2°С", — сообщили Sputnik в Белгидромете.

В Минске вероятность выпадения снега в утренние часы составляет 80-90%, на отдельных участках дорог будет гололедица. Днем ожидается 0..-1°С, вечером 0..-2°С.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в такую погоду лучше воздержаться от поездок на автомобилях. И уж точно не стоит эксплуатировать авто, если на нем еще не "переобута" зимняя резина.

Непогода ожидается сегодня и в целом по центрально-европейскому региону. Из-за погоды в понедельник московский аэропорт "Шереметьево" уже отменил 60 рейсов, еще 35 перенесено по состоянию на 8 часов утра.

Отменены рейсы в Архангельск, Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Хельсинки, Рим, Симферополь и Краснодар. По рейсам на Минск и из Минска пока информации нет, на сайте Национального аэропорта "Минск" о задержках рейсов московского направления не сообщается.

По данным главного управления МЧС России по Москве неблагоприятные погодные явления ожидаются в Москве и Московской области до глубокого вечера. Всем, кто планирует сегодня полет в Москву необходимо загодя узнать в справочной службе аэропорта, состоится ли рейс.