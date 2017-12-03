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Снова оранжевый: мокрый снег накроет Беларусь в понедельник

04.12.2017 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. МЧС Беларуси объявило оранжевый уровень опасности на понедельник, 4 декабря, в связи с сильными снегопадами, которые обещают утром по юго-востоку республики, а днем по большей территории страны.

Снова оранжевый: мокрый снег накроет Беларусь в понедельник
© Sputnik / Виктор Толочко
Предварительный прогноз: снег на Новый год будет

"На большей части республики пройдет мокрый снег, утром по юго-востоку сильный снег, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха —3..+2°С", — сообщили Sputnik в Белгидромете.

В Минске вероятность выпадения снега в утренние часы составляет 80-90%, на отдельных участках дорог будет гололедица. Днем ожидается 0..-1°С, вечером 0..-2°С.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в такую погоду лучше воздержаться от поездок на автомобилях. И уж точно не стоит эксплуатировать авто, если на нем еще не "переобута" зимняя резина.

Непогода ожидается сегодня и в целом по центрально-европейскому региону. Из-за погоды в понедельник московский аэропорт "Шереметьево" уже отменил 60 рейсов, еще 35 перенесено по состоянию на 8 часов утра.

Отменены рейсы в Архангельск, Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Хельсинки, Рим, Симферополь и Краснодар. По рейсам на Минск и из Минска пока информации нет, на сайте Национального аэропорта "Минск" о задержках рейсов московского направления не сообщается.

По данным главного управления МЧС России по Москве неблагоприятные погодные явления ожидаются в Москве и Московской области до глубокого вечера. Всем, кто планирует сегодня полет в Москву необходимо загодя узнать в справочной службе аэропорта, состоится ли рейс.

 
Теги: Минск
 
 
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Сильные снегопады обещают по всему центрально-европейскому региону - из-за метеоусловий московские аэропорты отменяют и переносят авиарейсы.

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