4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отменила запланированные на 4 декабря два рейса между Москвой и Минском, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

Отменены рейсы SU1842/1843 Москва - Минск - Москва. Пассажиры будут отправлены рейсами SU1832/1833.

Кроме того, задерживается рейс SU1833 из Минска в Шереметьево. По расписанию пассажиры должны были вылететь в 21.30. Время отправления по плану - 23.45.

Изменения в расписание рейсов на 4 декабря вносятся в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево. Ранее главное управление МЧС России по Москве сообщило, что неблагоприятные погодные явления ожидаются в Москве и Московской области до 22.00 4 декабря.-0-