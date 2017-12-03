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"Аэрофлот" отменил на 4 декабря два рейса между Москвой и Минском
04.12.2017 09:13 — Новости Общества | БелТА
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отменила запланированные на 4 декабря два рейса между Москвой и Минском, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.
Отменены рейсы SU1842/1843 Москва - Минск - Москва. Пассажиры будут отправлены рейсами SU1832/1833.
Кроме того, задерживается рейс SU1833 из Минска в Шереметьево. По расписанию пассажиры должны были вылететь в 21.30. Время отправления по плану - 23.45.
Изменения в расписание рейсов на 4 декабря вносятся в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево. Ранее главное управление МЧС России по Москве сообщило, что неблагоприятные погодные явления ожидаются в Москве и Московской области до 22.00 4 декабря.-0-
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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отменила запланированные на 4 декабря два рейса между Москвой и Минском, сообщает БЕЛТА...
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