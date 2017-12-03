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Названы лучшие белорусские дизайнеры моды

04.12.2017 10:16 — Новости Общества | БелТА  
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Названы лучшие белорусские дизайнеры моды

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы лучшие белорусские дизайнеры моды, сообщили БЕЛТА организаторы.

Впервые в Минске была организована Национальная премия белорусской моды - Belarus National Fashion Award by Zorka. Планируется, что премия будет ежегодно вручаться лучшим представителям fashion бизнеса и всем тем, кто создает перспективное будущее белорусской моды.

По итогам голосования экспертного жюри и самих дизайнеров премию получили Юлия Гилевич в номинации "Дизайнер женской одежды", Людмила Тараканова - "Дизайнер мужской одежды", ZIBRA - "Art fashion бренд", PANASKIN - "Дизайнер аксессуаров", NAVY KIDS' - "Дизайнер детской одежды", ALENA GORETSKAYA в номинации "Fashion-бренд", HISTORIA NATURALIS - "Эко-бренд", LEUSHINA - "Новый талант", TANYA TUR - "National roots", LSD - "Открытие года".

Специальных наград Belarus Fashion Week Award и ZORKA Award удостоились TON-IN-TON и APTI EZIEV соответственно.

Кроме почетной грамоты победители получили золотую брошь от генерального партнера премии ювелирного завода ZORKA в виде символа Belarus Fashion Week - розы, а также подарки.

Организатором выступило агентство PR и коммуникаций "Открытый подиум", которое известно широкой аудитории по проекту Belarus Fashion Week - Неделя моды в Беларуси. Генеральный партнер Belarus National Fashion Award - ювелирный завод ZORKA.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы лучшие белорусские дизайнеры моды, сообщили БЕЛТА организаторы. Впервые в Минске была организована Национальная премия...

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