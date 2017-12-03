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Костевич: средние зарплаты бюджетников в 2018 году будут не менее 700 рублей

04.12.2017 10:37 — Новости Общества | БДГ  
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Размер зарплат граждан, работающих в бюджетных организациях, составит в 2018 году не менее 70 рублей.

Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 3 декабря в эфире канала ОНТ.

Она отметила также, что в случае роста ВВП до 103,5% размер зарплат работников бюджетной сферы может повыситься до 760 рублей.

Ранее министр отметила, что зарплата в 1000 рублей – это основная цель по стране в данной сфере, однако у каждого зарплата будет разной.

Напомним, в декабре нынешнего года власти подняли заработную плату в среднем на 7%, этот процент зависит от разряда каждого работника.

У работников с тарифами 1-9 разрядов зарплата в среднем повысится на 9-15% (26-35 рублей соответственно). К таким работникам относятся библиотекари, экскурсоводы, сиделки, воспитатели и пр. Для работников, тарифицируемых с 9 по 17 разряд, средняя зарплата повысится на 24% - это учителя, врачи, экономисты, юристы.

Самое большое повышение зарплат коснется категорий работников, тарифицируемых по 1-4 разряду – это работники бюджетной сферы самой низкооплачиваемой категории, которые составляют 88% всех бюджетников (750 000 человек).

 
 
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Размер зарплат граждан, работающих в бюджетных организациях, составит в 2018 году не менее 70 рублей. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 3...

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