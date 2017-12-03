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Пикетчиков против "Матильды" все же накажут? Прокуратура отменила постановление милиции
04.12.2017 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Могилева отменила постановление милиции о невозможности привлечения к ответственности участников пикета против показов фильма «Матильда». Ранее милиция признала пикет незаконным, но
Первый
Правозащитник Александр Хамратов обратился с заявлением в Ленинский РОВД, так как посчитал, что на эту протестную акцию силовики должны были бы отреагировать так же, как и на участников митинга против декрета № 3. Но нет.
«В действиях неустановленного лица усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 23.34 КоАП Республики Беларусь, однако делопроизводство по данному факту подлежит прекращению на основании ч. 6 ст. 10.3, п. 2 ч. 1 ст. 10.26 и ст. ст. 10.27, 11.10 ПИКоАП Республики Беларусь в связи с неустановлением лица, совершившего административное правонарушение», —
Постановление Ленинского РОВД отменено, сообщил правозащитнику зампрокурора Могилева Александр Кореньков. «С целью всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств произошедшего начальнику РОВД даны письменные указания по делу об административном правонарушении», — говорится в ответе из прокуратуры, полученном Хамратовым.
Там же указано, что о результатах дополнительной подготовки дела к рассмотрению Хамратова уведомят. И так как постановление о прекращении дела об административном правонарушении отменено прокуратурой, суд Ленинского района отменил рассмотрение жалобы правозащитника.
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Ранее милиция признала пикет незаконным, но наказывать никого не собиралась "в связи с неустановлением лица, совершившего административное правонарушение".
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