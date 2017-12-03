Прокуратура Могилева отменила постановление милиции о невозможности привлечения к ответственности участников пикета против показов фильма «Матильда». Ранее милиция признала пикет незаконным, но наказывать никого не собиралась «в связи с неустановлением лица, совершившего административное правонарушение».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Первый показ «Матильды» прошел 26 октября в 16.00 в кинотеатре «Октябрь» — он единственный в Могилеве взял работу Учителя в свою афишу. Зрителей недалеко от входа в кинотеатр встречали трое мужчин с плакатами «У страны, где нет ничего святого, нет будущего» и «Бог поругаем не бывает». Они представились православными верующими, которые выступают против показа «Матильды».

Правозащитник Александр Хамратов обратился с заявлением в Ленинский РОВД, так как посчитал, что на эту протестную акцию силовики должны были бы отреагировать так же, как и на участников митинга против декрета № 3. Но нет.

«В действиях неустановленного лица усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 23.34 КоАП Республики Беларусь, однако делопроизводство по данному факту подлежит прекращению на основании ч. 6 ст. 10.3, п. 2 ч. 1 ст. 10.26 и ст. ст. 10.27, 11.10 ПИКоАП Республики Беларусь в связи с неустановлением лица, совершившего административное правонарушение», — написано в ответе из РОВД за подписью замначальника отдела Юрия Колотилкина.

Постановление Ленинского РОВД отменено, сообщил правозащитнику зампрокурора Могилева Александр Кореньков. «С целью всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств произошедшего начальнику РОВД даны письменные указания по делу об административном правонарушении», — говорится в ответе из прокуратуры, полученном Хамратовым.

Там же указано, что о результатах дополнительной подготовки дела к рассмотрению Хамратова уведомят. И так как постановление о прекращении дела об административном правонарушении отменено прокуратурой, суд Ленинского района отменил рассмотрение жалобы правозащитника.