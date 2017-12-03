Комендантский час в Гондурасе: жители недовольны результатами выборов

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Столкновения полиции и участников акций протеста уже привели к гибели одного человека, еще двадцать демонстрантов пострадали. Протесты начались из-за затягивания оглашения итогов президентских выборов.

Выборы состоялись 26 ноября, но результаты не объявляли почти неделю — это вызвало подозрения в попытке фальсифицировать итоги голосования. Обычно процесс подсчета голосов в этой стране с населением в девять миллионов человек занимает несколько часов, а на этот раз растянулся на неделю. В стране начались возмущения, был введен комендантский час.

Полтора процента отрыва

Согласно предварительным результатам, после подсчета 94% бюллетеней президент Хуан Орландо Эрнандес на 1,5% обошел своего главного оппонента Сальвадора Насраллу и вновь планирует занять пост главы государства. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы в воскресенье, текущие выборы спровоцировали самый большой кризис, какого не бывало с 2009 года, когда в стране произошел военный переворот. Тогда законно избранного президента свергли, а страна погрузилась в экономический кризис.

Через неделю извинений со стороны избирательной комиссии, которая находится под контролем правящей партии, глава комиссии пообещал, что результаты огласят, как только проверят тысячу подозрительных бюллетеней.

Вместо того, чтобы успокоить толпу, это спровоцировало рост протестов. Многие заявляют о необходимости провести повторные выборы. В столице протестующих оттеснили от резиденции президента, когда они шли с белыми цветами в руках, которые обозначали мирный протест, к центру подсчету голосов, распевая песни против Эрнандеса и за Насраллу. В столкновении с полицией пострадало как минимум двадцать человек, один погиб.

В стране ввели комендантский час, от жителей требуют оставаться в домах с шести вечера до шести утра; это касается и журналистов. Правозащитники утверждают, что в группах мирных демонстрантов могут находиться провокаторы.

Действующий президент Эрнандес шел на выборы с обещанием бороться с преступностью, поддерживать инновации и упростить доступ к кредитам для малых и средних предприятий. Он баллотируется на второй срок, несмотря на то, что Конституция Гондураса запрещает переизбираться действующим лидерам. Его оппонент обещал создать новую полицейскую службу и предоставить жителям бесплатное медобслуживание и образование.

Что нужно жителям

Ежедневно в Гондурасе от рук преступников гибнет в среднем четырнадцать человек. Несмотря на обещания правительства разобраться этой проблемой, за последние годы обстановка в стране не улучшилась. В Гондурасе активно действуют мексиканские наркокартели, в 2009 году число погибших в перестрелках наркоторговцев достигло почти полутора тысяч человек.



© REUTERS/ Rick Wilking Комендантский час из-за наводнения объявили в Хьюстоне

Еще одно требование избирателей — всеобщий доступ и образованию. Обязательное бесплатное образование существует только для детей в возрасте от семи до двенадцати лет. Уровень грамотности населения в стране чуть больше 83%. Существуют также проблемы с доступом к медицине — на сто тысяч человек приходится примерно 57 врачей (в Беларуси — больше четырехсот).

Объявления результатов выборов протестующие ждут сегодня. Комендантский час в стране продлили до пяти дней.