|
Кратковременный снег ожидается в Беларуси 5 декабря
04.12.2017 11:28 — Новости Общества | БелТА
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег ожидается в Беларуси 5 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем в некоторых районах, в основном по востоку Беларуси, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, днем - от минус 2 до плюс 3.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег ожидается в Беларуси 5 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии