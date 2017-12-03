4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег ожидается в Беларуси 5 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем в некоторых районах, в основном по востоку Беларуси, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, днем - от минус 2 до плюс 3.-0-

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