Экс-глава Солигорского района плакал во время последнего слова в суде

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Бывший председатель Солигорского райисполкома Александр Римашевский попросил суд оправдать его и заявил, что его оговорили недоброжелатели. Он сообщил это во время последнего слова, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала Минского областного суда.

Римашевский обвиняется в получении взятки в размере 2,7 тысячи долларов . В минувший четверг государственный обвинитель Юрий Шерстнев попросил для него 9 лет лишения свободы.

"За меня все подписались"

Свое последнее слово, которое длилось менее 10 минут, Римашевский начал с воспоминания о детстве и о родителях. Он заявил, что родился в семье сельских учителей, которые с малых лет его приучали к труду, честности и добросовестности.

"С детства я практически все каникулы трудился на сельхозработах. И в 9-10 классе я имел уже права тракториста, механизатора, комбайнера, во время учебы в институте летом также трудился на полях", — сказал Римашевский. Было видно, что он очень взволнован, он делал паузы, чтобы сдержать слезы.

"Я знаю, что такое тяжелый труд",- сказал обвиняемый.

По его совам, предприятие, которым его назначили руководить, он смог сделать преуспевающим, за что получил из рук президента медаль "За трудовые заслуги". Солигорским райисполкомом он руководил на протяжении 10 лет, вплоть до задержания в конце лета этого года.

Убеждая суд в своей невиновности, Римашевский отметил, что ему верят его бывшие подчиненные, не смотря на то, что он попал под следствие.

"Все руководители хозяйств и предприятий района подписались под письмом в Администрацию президента. Они верят, что я ее мог совершить такой поступок", — сказал Римашевский.



© Sputnik / Анна Нефедова Римашевский и его адвокат Горячко

"Считаю обвинение провокационным"

"Мое дело спровоцировано, то злосчастное признание, которое я писал… И даже гособвинитель говорил в суде — почему вы не жаловались на давление со стороны следователя?",- сказал он.

Он поблагодарил суд за то, что ему разрешили вставить зубы.

"На стадии предварительного расследования этого мне не позволили, и только суд учел мою просьбу",- сказал бывший вертикальщик. Продолжая тему своего здоровья, отметил, что "говорили, что я симулировал. Но как может симулировать здоровый человек давление за 200",- сказал он.

Завершая свое выступление в суде, Римашевский сказал, что "свидетель выдумывает о каких-то денежных вознаграждениях".

"Я считаю, что я не виновен мне предъявлено провокационное с нарушениями закона обвинение. Прошу вынести мне оправдательный приговор",- сказал Римашевский. Суд удалился в совещательную комнату и огласит решение по делу Римашевского сегодня в 17.00.

На последнем слове обвиняемого присутствовали несколько бывших подчиненных обвиняемого, две дочери, а также журналисты. Римашевский несколько раз делал паузы, чтобы сдержать слезы. Его защищает известный по многим громким процессам адвокат Дмитрий Горячко.