Экс-председатель Солигорского райисполкома, которого судят за коррупцию, выступил в суде с последним словом. По данным гособвинения, Александр Римашевский получал взятки четыре раза. Общая сумма вознаграждения — 16 900 долларов. Сам обвиняемый вину отрицает. Бывшего чиновника судят по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение), которая предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.





В последнем слове Александр Римашевский рассказал, что родился в семье учителей. Родители с детства приучали его к труду — работать ответственно и добросовестно. Практически все каникулы он помогал местному хозяйству. По словам Римашевского, в старших классах работал помощником комбайнера, в университете — комбайнером. Всего на комбайне проработал более 11 лет. Потом занимал в местном хозяйстве должности от инженера до руководителя.

— В 1990-м году был назначен руководителем, — говорит обвиняемый. — Хозяйство принял непростое, но оно стало одним из лучших. Потом меня назначили заместителем председателя Слуцкого райисполкома, где мы успешно работали и неоднократно были победителями республиканских и областных Дожинок.

В это время, продолжил Римашевский, было получено много наград и грамот. Среди них и медаль за трудовые заслуги, которую вручал президент. Позже, отметил обвиняемый, его назначили председателем Солигорского райисполкома.

— За десять лет моей работы Солигорский район впервые был занесен на республиканскую Доску почета, — сказал Александр Римашевский.

По словам обвиняемого, он мог с пяти утра объехать район, а потом начинать рабочий день в исполкоме.

— Не случайно все руководители предприятий — и теперешние, и бывшие — подписали в Администрацию президента ходатайство о моем освобождение, — подчеркнул обвиняемый. — Я не мог совершить такой поступок, в котором меня обвиняют (…). То злосчастное признание, которое я написал… Было даже на последнем заседании психологическое давление. Оперсотрудник сказал, что я симулировал свое состояние. Но назовите хоть одного здорового человека, который может симулировать давление?!

Римашевский еще раз напомнил, что во время судебных заседаний «все руководители, работники управлений сельского хозяйства и исполкомов в один голос говорили: «Сегодня по тем пунктам, по которым мне предъявлены обвинения, ничего не подтверждается».

— Я не понимаю, почему гособвинитель ссылается на какие-то телефонные разговоры в одном месте. А в другом месте — нет ни сотового, ничего… Когда выдумывает свидетель о передаче каких-то денежных вознаграждений. Там даже меня не было в то время. Я считаю, что я невиновен. Мне предъявлено провокационное, с нарушениями обвинение. Прошу вынести оправдательный приговор.

Напомним, 30 мая на автодороге в Копыльском районе в момент получения взятки правоохранители задержали председателя Солигорского райисполкома. Деньги — 2,7 тысячи долларов ему давал Владимир Михалюк, представитель компании «Белросагросервис». Согласно данным оперативников, председатель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района.

Во время одного из заседаний Владимир Михалюк рассказал , что суммы вознаграждения они никогда не обсуждали. Взяткодатель сам оставлял деньги бывшему чиновнику — то в тумбочке, то на подоконнике. Видел ли это экс-глава района, Михалюк, по его словам, не знает. Кстати, за содействие следствию уголовное дело против представителя компании «Белросагросервис» прекратили.