Пытавшемуся ограбить банк в Могилеве гражданину России предъявили обвинение

Гражданину России, который 20 ноября Могилеве за ограбление банка со стрельбой задержали гражданина России">пытался ограбить банк в Могилеве, предъявили обвинение в разбое и захвате заложников. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете.



Фото: sk.gov.by

«Угрожая работникам и посетителям банка убийством, демонстрируя предмет, похожий на пистолет системы Макарова», мужчина ворвался днем в отделение банка и потребовал деньги. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку. Нападавший оказался заблокированным в помещении сотрудниками Департамента охраны. Все, кто был внутри — 8 посетителей и 6 сотрудников банка, — оказались заложниками.

По требованию вооруженного мужчины ему подали автомобиль. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней от отделения банка. Убегая, мужчина стрелял в силовиков. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненного в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали.

По словам главы Следственного комитета Ивана Носкевича, подозреваемый не дает показаний. Тем не менее сложностей с расследованием этого дела нет. «У нас есть уже целый комплекс доказательств, благодаря которым мы, я думаю, в достаточно короткий срок закончим расследование по делу и направим его в суд», — отметил Носкевич.

Могилевские эксперты восстановили информацию с жесткого диска компьютера банка и теперь ее анализируют. На экспертизе находится и пистолет, изъятый у злоумышленника.

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