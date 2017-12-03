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Пытавшемуся ограбить банк в Могилеве гражданину России предъявили обвинение
04.12.2017 12:22 — Новости Общества | Tut.by
Гражданину России, который 20 ноября Могилеве за ограбление банка со стрельбой задержали гражданина России">пытался ограбить банк в Могилеве, предъявили обвинение в разбое и захвате заложников. Расследование уголовного дела продолжается,
«Угрожая работникам и посетителям банка убийством, демонстрируя предмет, похожий на пистолет системы Макарова», мужчина ворвался днем в отделение банка и потребовал деньги. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку. Нападавший оказался заблокированным в помещении сотрудниками Департамента охраны. Все, кто был внутри — 8 посетителей и 6 сотрудников банка, — оказались заложниками.
По требованию вооруженного мужчины ему подали автомобиль. В
По словам главы Следственного комитета Ивана Носкевича, подозреваемый не дает показаний. Тем не менее сложностей с расследованием этого дела нет. «У нас есть уже целый комплекс доказательств, благодаря которым мы, я думаю, в достаточно короткий срок закончим расследование по делу и направим его в суд», — отметил Носкевич.
Могилевские эксперты восстановили информацию с жесткого диска компьютера банка и теперь ее анализируют. На экспертизе находится и пистолет, изъятый у злоумышленника.
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Мужчину обвинили в разбое и захвате заложников.
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