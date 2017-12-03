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СК: захватившему заложников в могилевском банке предъявили обвинения

04.12.2017 12:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Двадцативосьмилетнему мужчине, захватившему заложников в отделении банка в Могилеве, предъявили обвинения по двум статьям УК РБ – разбой и захват заложника, сообщило УСК по Могилевской области.

СК: захватившему заложников в могилевском банке предъявили обвинения
© Фото: ГКСЭ
ГКСЭ: пистолет грабителя банка в Могилеве заклинило при выстреле

Мужчина в маске с прорезями для глаз 20 ноября вошел в отделение банка в Могилеве и, угрожая работникам и посетителям банка предметом, похожим на пистолет Макарова, потребовал передать ему деньги и ценности. Он захватил в заложники восемь посетителей и шесть работников банка. Милиция задержала мужчину в ходе спецоперации.

Следствие установило, что нападавший был уроженцем города Магадан, судимости не имел. Он пытался скрыться с места преступления, похитив 9199 белорусских рублей, 118 долларов США и 2000 российских рублей.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 207 (разбой), п.п. 6,7 ч. 2 ст. 291 (захват заложника) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что полковника милиции, который выступил в качестве заложника и помог обезвредить грабителя, руководство банка наградило часами.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Предмет, похожий на пистолет системы Макарова, которым угрожал нападавший, направили на экспертизу.

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