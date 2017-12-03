СК: захватившему заложников в могилевском банке предъявили обвинения

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Двадцативосьмилетнему мужчине, захватившему заложников в отделении банка в Могилеве, предъявили обвинения по двум статьям УК РБ – разбой и захват заложника, сообщило УСК по Могилевской области.

Мужчина в маске с прорезями для глаз 20 ноября вошел в отделение банка в Могилеве и, угрожая работникам и посетителям банка предметом, похожим на пистолет Макарова, потребовал передать ему деньги и ценности. Он захватил в заложники восемь посетителей и шесть работников банка. Милиция задержала мужчину в ходе спецоперации.

Следствие установило, что нападавший был уроженцем города Магадан, судимости не имел. Он пытался скрыться с места преступления, похитив 9199 белорусских рублей, 118 долларов США и 2000 российских рублей.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 207 (разбой), п.п. 6,7 ч. 2 ст. 291 (захват заложника) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что полковника милиции, который выступил в качестве заложника и помог обезвредить грабителя, руководство банка наградило часами.