В Пинском районе четвертые сутки разыскивают пропавшего рыбака

На водохранилище Погост продолжаются поиски рыбака, который уплыл с другом на лодке и не вернулся . Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



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Мужчины уплыли рыбачить 30 ноября около 11.00. С 15.00 они перестали выходить на связь. В 18.15 в милицию обратился их знакомый, житель деревни Плещицы. Известно, что в момент рыбалки на водохранилище была большая волна. Не исключено, что лодка перевернулась.

1 декабря водолазы обнаружили у берега тело одного из пропавших. Поиски второго пока результатов не дали. Как сообщили в УВД, члены поисковой группы протянули по водохранилищу невод, но вытащили лишь шапку погибшего рыбака.