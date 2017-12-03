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В Пинском районе четвертые сутки разыскивают пропавшего рыбака

04.12.2017 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
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На водохранилище Погост продолжаются поиски рыбака, который уплыл с другом на лодке и не вернулся. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Мужчины уплыли рыбачить 30 ноября около 11.00. С 15.00 они перестали выходить на связь. В 18.15 в милицию обратился их знакомый, житель деревни Плещицы. Известно, что в момент рыбалки на водохранилище была большая волна. Не исключено, что лодка перевернулась.

1 декабря водолазы обнаружили у берега тело одного из пропавших. Поиски второго пока результатов не дали. Как сообщили в УВД, члены поисковой группы протянули по водохранилищу невод, но вытащили лишь шапку погибшего рыбака.

 
 
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Один рыбак найден мертвым, второй все еще в розыске.

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