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В Пинском районе четвертые сутки разыскивают пропавшего рыбака
04.12.2017 12:38 — Новости Общества | Tut.by
На водохранилище Погост продолжаются поиски рыбака, который
Мужчины уплыли рыбачить 30 ноября около 11.00. С 15.00 они перестали выходить на связь. В 18.15 в милицию обратился их знакомый, житель деревни Плещицы. Известно, что в момент рыбалки на водохранилище была большая волна. Не исключено, что лодка перевернулась.
1 декабря водолазы
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Один рыбак найден мертвым, второй все еще в розыске.
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