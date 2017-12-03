Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в атмосфере ожидаются теплые воздушные массы и облачность, будет неустойчивая погода с осадками и повышенным температурным фоном", - сказали в Гидромете.

Во вторник, 5 декабря, ночью и утром фронтальный раздел вызовет на большей части территории Беларуси кратковременный снег. Днем под влиянием влажных воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, в отдельных районах, в основном по востоку страны, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью понизится до нуля - минус 5 градусов, во второй половине дня будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

В среду, 6 декабря, атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обусловят на большей части территории страны мокрый снег, дождь и слабый гололед. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, по востоку - до минус 6. Днем будет от минус 1 до плюс 4, в юго-западных районах температура повысится до 6 градусов тепла.

В четверг, 7 декабря, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью понизится до нуля - минус 6, днем составит от минус 2 до плюс 4 градусов. По юго-западу страны будет теплее: ночью - 1-5 градусов тепла, днем - плюс 5-7 градусов.

В пятницу, 8 декабря, атмосферные фронты покинут территорию Беларуси, и осадков будет немного, лишь ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах страны не обойдется без кратковременного мокрого снега с дождем. Местами ожидается туман, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем - от нуля до плюс 5, по югу во второй половине дня температура повысится до 7 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь