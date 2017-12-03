В Гродненской области с наступлением холодов зальют 200 катков и 40 хоккейных коробок

Сезон зимнего отдыха в Гродненском регионе откроется, как только позволит погода. Как только станет холодно, в области планируют залить более 40 хоккейных коробок, около 200 катков и площадок для массового катания. Появится в Гродненской области и более 150 лыжных трасс с протяженностью круга более одного километра, сообщает БЕЛТА.





«Готовится к сезону и парк активного отдыха „Коробчицкий Олимп“ под Гродно, где будут обустроены три горнолыжные и одна тюбинговая трасса, оборудованные искусственным освещением», — рассказали в в управлении спорта и туризма облисполкома.

Еще одна тюбинговая трасса будет обустроена в Лидском районе. В Лиде появится ледовая беговая дорожка с протяженностью круга в 380 м. К сезону в 40 пунктах проката подготовлено свыше трех тысяч пар коньков и около тысячи пар лыж.

Также запланированы различные спортивные и развлекательные зимние мероприятия. Например, пройдет (если позволит погода) праздник, посвященный Всемирному дню снега, соревнования по хоккею, зимнее многоборье и лыжные гонки.

Информацию о размещении хоккейных коробок и катков, работе пунктов проката можно найти на официальном сайте управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.