В Минске из окна шестого этажа выпала собака

1 декабря минчане сообщили в милицию, якобы из окна многоэтажки по улице Орловской была выброшена собака. Оказалось, это произошло случайно. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

— В ходе разбирательства выяснилось, что в тот момент, когда собака выпала из окна, в квартире никого не было, — пояснил заместитель начальника Центрального РУВД столицы Александр Прохоренко.

Только на кухне было настежь открыто окно. Хозяйка квартиры рассказала, что собаку породы русская гончая ей в ноябре привезли на временную передержку. Утром минчанка ушла на работу и по привычке открыла кухонное окно на проветривание.

Собака выжила, ее доставили в ветеринарную лечебницу.