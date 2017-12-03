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В Минске из окна шестого этажа выпала собака

04.12.2017 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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1 декабря минчане сообщили в милицию, якобы из окна многоэтажки по улице Орловской была выброшена собака. Оказалось, это произошло случайно. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

— В ходе разбирательства выяснилось, что в тот момент, когда собака выпала из окна, в квартире никого не было, — пояснил заместитель начальника Центрального РУВД столицы Александр Прохоренко.

Только на кухне было настежь открыто окно. Хозяйка квартиры рассказала, что собаку породы русская гончая ей в ноябре привезли на временную передержку. Утром минчанка ушла на работу и по привычке открыла кухонное окно на проветривание.

Собака выжила, ее доставили в ветеринарную лечебницу.

 
 
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Хозяйка оставила кухонное окно открытым на проветривание.

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