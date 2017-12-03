Кобзон рассказал о состоянии здоровья Гафта и Табакова

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Певец Иосиф Кобзон в кулуарах фестиваля "Песня года" рассказал журналистам о самочувствии актеров Олега Табакова и Валентина Гафта.



© Sputnik/ Евгения Новоженина Олег Табаков попал в реанимацию

"Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", — заявил артист журналистам. Многие отмечают, что и сам Кобзон чувствует себя не лучшим образом — во время фестиваля было заметно, с каким трудом дается ему каждое движение.

82-летний Олег Табаков вот уже неделю находится в реанимации первой Градской больницы в Москве , он подключен к аппарату ИВЛ и его состояние врачи характеризуют как тяжелое. Срочная госпитализация потребовалась артисту из-за воспалившегося перелома нижней челюсти и обострения пневмонии.

Состояние здоровья 82-летнего актера Валентина Гафта тоже оставляет желать лучшего — несколько лет назад у него была диагностирована болезнь Паркинсона, прогрессирующее неврологическое заболевание, из-за которого актеру придется полностью оставить сцену. К тому же у Гафта периодически возникают проблемы с сердцем.