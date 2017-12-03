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Кобзон рассказал о состоянии здоровья Гафта и Табакова

04.12.2017 13:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Певец Иосиф Кобзон в кулуарах фестиваля "Песня года" рассказал журналистам о самочувствии актеров Олега Табакова и Валентина Гафта.

Кобзон рассказал о состоянии здоровья Гафта и Табакова
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Олег Табаков попал в реанимацию

"Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", — заявил артист журналистам. Многие отмечают, что и сам Кобзон чувствует себя не лучшим образом — во время фестиваля было заметно, с каким трудом дается ему каждое движение.

82-летний Олег Табаков вот уже неделю находится в реанимации первой Градской больницы в Москве, он подключен к аппарату ИВЛ и его состояние врачи характеризуют как тяжелое.  Срочная госпитализация потребовалась артисту из-за воспалившегося перелома нижней челюсти и обострения пневмонии.

Состояние здоровья 82-летнего актера Валентина Гафта тоже оставляет желать лучшего — несколько лет назад у него была диагностирована болезнь Паркинсона, прогрессирующее неврологическое заболевание, из-за которого актеру придется полностью оставить сцену. К тому же у Гафта периодически возникают проблемы с сердцем.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат госдумы РФ Иосиф Кобзон рассказал о состоянии Олега Табакова, который вот уже несколько дней находится в реанимации, и актера Валентина Гафта.

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