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Кобзон рассказал о состоянии здоровья Гафта и Табакова
04.12.2017 13:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Певец Иосиф Кобзон в кулуарах фестиваля "Песня года" рассказал журналистам о самочувствии актеров Олега Табакова и Валентина Гафта.
© Sputnik/ Евгения Новоженина
"Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", — заявил артист журналистам. Многие отмечают, что и сам Кобзон чувствует себя не лучшим образом — во время фестиваля было заметно, с каким трудом дается ему каждое движение.
82-летний Олег Табаков вот уже неделю находится в
Состояние здоровья 82-летнего актера Валентина Гафта тоже оставляет желать лучшего — несколько лет назад у него была диагностирована болезнь Паркинсона, прогрессирующее неврологическое заболевание, из-за которого актеру придется полностью оставить сцену. К тому же у Гафта периодически возникают проблемы с сердцем.
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Депутат госдумы РФ Иосиф Кобзон рассказал о состоянии Олега Табакова, который вот уже несколько дней находится в реанимации, и актера Валентина Гафта.
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