|
Таможенники в посылке минчанину из Украины нашли кокаин
04.12.2017 12:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили в посылке, которая направлялась в Беларусь из Украины, наркотическое вещество, сообщают в понедельник в Государственном таможенном комитете РБ.
Кокаин в посылке из Украины
"При проведении таможенного контроля международных почтовых отправлений (МПО) в пункте таможенного оформления "Минская почта" в одном из МПО таможенники обнаружили порошкообразное вещество белого цвета", — рассказали в ГТК.
Вещество было направлено на экспертизу, которая установила, что порошок является наркотическим веществом — кокаином.
Как сообщили в комитете, общее количество наркотика составило 40,2 мг. Упаковка с ним была спрятана среди других вещей, пересылаемых в адрес жителя Минска.
По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства региональной таможней Минска возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская региональная таможня возбудила уголовное дело по факту обнаружения кокаина в международном отправлении в адрес жителя столицы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии