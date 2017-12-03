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Таможенники в посылке минчанину из Украины нашли кокаин

04.12.2017 12:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили в посылке, которая направлялась в Беларусь из Украины, наркотическое вещество, сообщают в понедельник в Государственном таможенном комитете РБ.

Таможенники в посылке минчанину из Украины нашли кокаин
© Фото: Минская региональная таможня
Кокаин в посылке из Украины

"При проведении таможенного контроля международных почтовых отправлений (МПО) в пункте таможенного оформления "Минская почта" в одном из МПО таможенники обнаружили порошкообразное вещество белого цвета", — рассказали в ГТК.

Вещество было направлено на экспертизу, которая установила, что порошок является наркотическим веществом — кокаином.

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Как сообщили в комитете, общее количество наркотика составило 40,2 мг. Упаковка с ним была спрятана среди других вещей, пересылаемых в адрес жителя Минска.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства региональной таможней Минска возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Минская региональная таможня возбудила уголовное дело по факту обнаружения кокаина в международном отправлении в адрес жителя столицы.

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