Таможенники в посылке минчанину из Украины нашли кокаин

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили в посылке, которая направлялась в Беларусь из Украины, наркотическое вещество, сообщают в понедельник в Государственном таможенном комитете РБ.



© Фото: Минская региональная таможня Кокаин в посылке из Украины

"При проведении таможенного контроля международных почтовых отправлений (МПО) в пункте таможенного оформления "Минская почта" в одном из МПО таможенники обнаружили порошкообразное вещество белого цвета", — рассказали в ГТК.

Вещество было направлено на экспертизу, которая установила, что порошок является наркотическим веществом — кокаином.

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Как сообщили в комитете, общее количество наркотика составило 40,2 мг. Упаковка с ним была спрятана среди других вещей, пересылаемых в адрес жителя Минска.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства региональной таможней Минска возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.