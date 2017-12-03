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Представители опеки вылетели в Хургаду за детьми умершей в Египте белоруски
04.12.2017 13:13 — Новости Общества | Tut.by
В минувшую субботу в Хургаду вылетели представители органов опеки из Гродно, чтобы забрать детей умершей в Египте белоруски.
Возвращением детей в Беларусь сразу же стали заниматься главное консульское управление МИД совместно с белорусскими органами опеки. Трудности были в том, что у детей есть приемный отец (бывший муж Ольги Чернецкой), который проживает в Гродно, но он по ряду причин не мог вылететь в Египет.
— Сейчас дети уже официально переданы нашим специалистам. Они находятся под постоянной опекой представителей нашей стороны. К концу недели они вылетят из Египта домой. Что будет дальше с ними? Их приемный отец говорит, что хочет оставить их у себя, однако вопросом будут заниматься представители органов опеки уже здесь, на месте, — рассказал TUT.BY брат умершей женщины Александр.
Ольгу Чернецкую
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К концу недели дети будут уже в Гродно.
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