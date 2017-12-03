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Представители опеки вылетели в Хургаду за детьми умершей в Египте белоруски

04.12.2017 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В минувшую субботу в Хургаду вылетели представители органов опеки из Гродно, чтобы забрать детей умершей в Египте белоруски.


Напомним, год назад гродненка Ольга Чернецкая с двумя приемными детьми уехала на постоянное место жительства в Хургаду. Там женщина купила три квартиры, а два месяца назад вышла замуж — вернее, заключила орфи-контракт (договор о временном браке. — Прим. TUT.BY) с египтянином Ахмедом, но 18 ноября женщина вдруг умерла. Двое детей остались в Египте. Первое время они находились с орфи-мужем женщины.

Возвращением детей в Беларусь сразу же стали заниматься главное консульское управление МИД совместно с белорусскими органами опеки. Трудности были в том, что у детей есть приемный отец (бывший муж Ольги Чернецкой), который проживает в Гродно, но он по ряду причин не мог вылететь в Египет.

— Сейчас дети уже официально переданы нашим специалистам. Они находятся под постоянной опекой представителей нашей стороны. К концу недели они вылетят из Египта домой. Что будет дальше с ними? Их приемный отец говорит, что хочет оставить их у себя, однако вопросом будут заниматься представители органов опеки уже здесь, на месте, — рассказал TUT.BY брат умершей женщины Александр.

Ольгу Чернецкую похоронили в Хургаде на православном кладбище 23 ноября.

 
Теги: Гродно
 
 
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