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В Ивацевичах забеременела 15-летняя девушка: на будущего отца завели уголовное дело

04.12.2017 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Ивацевичские следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины за интимную связь с несовершеннолетней. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Молодые люди начали встречаться несколько месяцев назад, когда 15-летняя девушка жила в одном из городских поселков Ивацевичского района. После девяти классов школы она поступила в Ивацевичский профлицей и переехала в райцентр на учебу. О своей беременности она узнала в середине ноября, когда пришла на обследование к врачам. К тому моменту она была на восьмой неделе.

Из медучреждения информация поступила в районный отдел Следственного комитета. По факту беременности несовершеннолетней следователи начали проверку, во время которой выяснилось, что отец будущего ребенка — 21-летний мужчина.

В Ивацевичском государственном профессиональном лицее сельскохозпроизводства говорят, что с момента поступления на учебу к девушке претензий не было. О случившемся педагоги узнали от следователей. Девушка исправно посещала занятия. Претензий по учебе или поведению к ней нет. Мама ученицы приезжала на родительские собрания, интересовалась учебой дочери. Девушка продолжает учится, но переехала из общежития в квартиру к будущему отцу ребенка. В ближайшее время молодые люди планируют официально оформить свои отношения.

В профлицее это вторая будущая несовершеннолетняя мама. В этом году на учебу поступила 15-летняя жительница района, которая уже знала о своей беременности. В данном случае отец ребенка также взрослый мужчина, сообщили TUT.BY в администрации профлицея.

В Брестской области эти случаи в нынешнем году не первые. Ранее сообщалось о том, что в Ганцевичском районе от тренера по волейболу забеременела 15-летняя школьница. Пара намерена расписаться.

 
 
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