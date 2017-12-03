|
"Критической ямочности" нет. Что власти изменят в парке Железнодорожников
04.12.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by
В начале ноября жители Витебска обратились к городским властям с просьбой
На коллективное обращение граждан ответил заместитель главы администрации Железнодорожного района Витебска Александр Ильмович. Чиновник сообщил, что обращение граждан рассмотрели совместно со специалистами ЖКХ «с выходом на место».
По заключению чиновников, тротуар в парке Железнодорожников «находится в удовлетворительном эксплуатационном состоянии»: «критическая ямочность отсутствует».
Чиновники обнаружили также, что «туалет очищен», а территория вокруг водоема убрана.
Сцены отремонтируют, скамейку перенесут
Зеленхозу же «поручено демонтировать старые скамейки, установленные на подпорной стенке вблизи водоема, и перенести их на безопасную дистанцию, а также выполнить ремонт концертных сцен», — говорится в ответе из администрации.
Что касается установки в парке дополнительных детских аттракционов и спортивных снарядов, чиновники сообщают, что эти мероприятия «не предусмотрены планом на 2017 год». По поводу наступающего 2018-го не уточняют.
В письме говорится, что на территории парка отсутствует пляж (горожане просили его «облагородить и привезти нового песка, так как старый зарос травой»).
Предупредить собачников
Жители округи сетовали на владельцев собак — мол, животных выводят на прогулку в парк без намордников, а потом не убирают за ними. Пенсионеры называли эту проблему самой болезненной. По их мнению, хорошо бы, чтобы сотрудники ЖКХ напомнили собачникам об ответственности за подобные нарушения — например, можно установить в парке предупредительные таблички.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обращение граждан рассмотрели совместно со специалистами ЖКХ "с выходом на место".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии