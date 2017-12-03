В начале ноября жители Витебска обратились к городским властям с просьбой облагородить Парк культуры железнодорожников. Просили отремонтировать дорожки, установить качели на детских площадках, реконструировать опасную скамейку на берегу пруда. В ответе, который получили горожане, обещают кое-что исправить, пишет «Віцебская вясна» .





На коллективное обращение граждан ответил заместитель главы администрации Железнодорожного района Витебска Александр Ильмович. Чиновник сообщил, что обращение граждан рассмотрели совместно со специалистами ЖКХ «с выходом на место».

По заключению чиновников, тротуар в парке Железнодорожников «находится в удовлетворительном эксплуатационном состоянии»: «критическая ямочность отсутствует».





Чиновники обнаружили также, что «туалет очищен», а территория вокруг водоема убрана.

Сцены отремонтируют, скамейку перенесут

Зеленхозу же «поручено демонтировать старые скамейки, установленные на подпорной стенке вблизи водоема, и перенести их на безопасную дистанцию, а также выполнить ремонт концертных сцен», — говорится в ответе из администрации.

Что касается установки в парке дополнительных детских аттракционов и спортивных снарядов, чиновники сообщают, что эти мероприятия «не предусмотрены планом на 2017 год». По поводу наступающего 2018-го не уточняют.

В письме говорится, что на территории парка отсутствует пляж (горожане просили его «облагородить и привезти нового песка, так как старый зарос травой»).

Предупредить собачников





Жители округи сетовали на владельцев собак — мол, животных выводят на прогулку в парк без намордников, а потом не убирают за ними. Пенсионеры называли эту проблему самой болезненной. По их мнению, хорошо бы, чтобы сотрудники ЖКХ напомнили собачникам об ответственности за подобные нарушения — например, можно установить в парке предупредительные таблички.