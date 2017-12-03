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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все общество подключается к благотворительной новогодней акции "Наши дети". Об этом сегодня журналистам заявила заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Головнева, передает корреспондент БЕЛТА.

Старт акции будет дан 11 декабря. "В ее мероприятия будет вовлечено все общество. Мы наблюдаем тенденцию, когда отдельные физические лица, ИП оказывают помощь в проведении новогодних праздников, организуют свои акции, делают пожертвования", - рассказала Елена Головнева.

По последним данным, к проведению акции намерены подключиться 90 министерств, ведомств, общественных объединений. Примечательно, что последние несколько лет праздники для своих сверстников и пожилых людей проводят также сами дети.

Елена Головнева рассказала, что мероприятия пройдут во всех малых и больших населенных пунктах страны. Участие в утренниках примут руководители республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций и предприятий.

Главная елка страны пройдет во Дворце Республики в Минске, сюда приглашены 2 370 детей из всех регионов Беларуси, а также из Рижской белорусской школы, белорусской гимназии имени Франциска Скорины в Вильнюсе.

Традиционная благотворительная новогодняя акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 11 декабря 2017 года по 10 января 2018-го. Во всех регионах страны в эти дни состоятся праздничные новогодние представления. В акции примут участие более 15 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов, детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей.-0-