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Реализация информстратегии по инклюзии людей с инвалидностью покажет Беларусь как комфортную страну для всех - Карлюкевич

04.12.2017 13:32 — Новости Общества | БелТА  
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Реализация информстратегии по инклюзии людей с инвалидностью покажет Беларусь как комфортную страну для всех - Карлюкевич
Александр Карлюкевич

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация Информационной стратегии Республики Беларусь по полноправному включению (инклюзии) людей с инвалидностью в общество позволит показать Беларусь как комфортную страну для всех. Такое мнение высказал на подписании документа министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, создание полноценного общества по отношению к каждому гражданину и соответственно создание таким образом гражданского общества - это те цели, в достижении которых есть единство у Беларуси и ПРООН. В достижении их нельзя обойтись без помощи журналистского сообщества, партнерства общественных организаций, институтов власти. Читатели, зрители, те, кто открывают для себя информационное пространство в социальных сетях, уже увидели эту многогранную работу и представляют Беларусь как страну с возможностями для всех, подчеркнул Александр Карлюкевич.

Постоянный координатор ООН/ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха в свою очередь сказал, что в Беларуси предпринимаются серьезные усилия для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями к существующим услугам. Важным шагом является подписание Конвенции о правах людей с инвалидностью и утверждение Национального плана по реализации ее положений.

Кроме всех предпринимаемых шагов, необходимо, чтобы произошли изменения в сердцах людей как с инвалидностью, так и без инвалидности для того, чтобы показать, что все равны, подчеркнул Санака Самарасинха. В этом смысле большая роль у журналистского сообщества, которое может сделать огромное дело, создавая окно в мир для людей с инвалидностью. Но при этом журналисты могут помочь множеству людей без инвалидности понять и задуматься над проблемами, с какими сталкиваются люди с ограничениями, которые также должны иметь возможность полностью реализовывать свой потенциал.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация Информационной стратегии Республики Беларусь по полноправному включению (инклюзии) людей с инвалидностью в общество...

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