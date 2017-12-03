Реализация информстратегии по инклюзии людей с инвалидностью покажет Беларусь как комфортную страну для всех - Карлюкевич

Александр Карлюкевич

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация Информационной стратегии Республики Беларусь по полноправному включению (инклюзии) людей с инвалидностью в общество позволит показать Беларусь как комфортную страну для всех. Такое мнение высказал на подписании документа министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, создание полноценного общества по отношению к каждому гражданину и соответственно создание таким образом гражданского общества - это те цели, в достижении которых есть единство у Беларуси и ПРООН. В достижении их нельзя обойтись без помощи журналистского сообщества, партнерства общественных организаций, институтов власти. Читатели, зрители, те, кто открывают для себя информационное пространство в социальных сетях, уже увидели эту многогранную работу и представляют Беларусь как страну с возможностями для всех, подчеркнул Александр Карлюкевич.

Постоянный координатор ООН/ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха в свою очередь сказал, что в Беларуси предпринимаются серьезные усилия для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями к существующим услугам. Важным шагом является подписание Конвенции о правах людей с инвалидностью и утверждение Национального плана по реализации ее положений.

Кроме всех предпринимаемых шагов, необходимо, чтобы произошли изменения в сердцах людей как с инвалидностью, так и без инвалидности для того, чтобы показать, что все равны, подчеркнул Санака Самарасинха. В этом смысле большая роль у журналистского сообщества, которое может сделать огромное дело, создавая окно в мир для людей с инвалидностью. Но при этом журналисты могут помочь множеству людей без инвалидности понять и задуматься над проблемами, с какими сталкиваются люди с ограничениями, которые также должны иметь возможность полностью реализовывать свой потенциал.-0-