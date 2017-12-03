МИНСК, 4 дек — Sputnik. Анимационный фильм студий Disney и Pixar "Тайна Коко" возглавил белорусский кинопрокат по итогам минувшей недели, свидетельствуют данные столичного УП "Киновидеопрокат".

Мультфильм студий Disney и Pixar "Тайна Коко" вышел на экраны две недели назад, однако в первые дни проиграл по сборам "Лиге справедливости". На вторую неделю анимация "отыграла" свое и возглавила рейтинги по кассовым сборам.

Только в минских государственных кинотеатрах на минувшей неделе "Тайну Коко" посмотрели почти 14 тысяч человек. Сборы в столице за семь дней составили свыше 38 тысяч рублей — мультфильм опередил премьеру, российский эпос "Легенда о Коловрате".

Ленту о защите Рязани от Золотой орды посмотрели чуть менее пяти тысяч человек, суммарные сборы пока составляют около 24 тысяч рублей. Третье место по сборам в столице заняла картина "Коматозники" с результатом в почти 23 тысячи.

В пятерке лидеров столичного проката остаются "Лига справедливости" и "Убийство в Восточном экспрессе".

Возглавляет "Тайна Коко" и мировой кинопрокат: суммарные сборы уже превысили отметку в 280 миллионов долларов. Высоко оценили мультфильм и критики, а также простые зрители: отзывы на анимацию положительные, а на "Кинопоиске" она уже вошла в топ-250 лучших фильмов и занимает сегодня 40-е место.