Сообщение об уборке школьных кабинетов, размещенное в соцсети, взволновало Могилев. Шутка ли: женщина утверждала, что «дети отказываются убирать свой кабинет», и поэтому с каждого ученика в месяц причитается 50 копеек — на оплату работы уборщицы. Дело дошло до милиции.



Сообщение, опубликованное в соцсети.

От имени пользователя под именем Галина Чайко (Березень) администрация группы «Могилев live» опубликовала такую информацию (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Добрый вечер уважаемые родители. В связи с тем, что наши дети отказываются убирать свой кабинет, нам нужно нанять школьную уборщицу!!! Для этого каждый месяц надо сдавать 50 копеек, надеюсь эта сумма доступна каждому??? Пожалуйста дайте своим детям по 50 копеек и уборщица уже с 1 декабря будет убирать!!! Заранее всех благодарим. С уважением род. комитет!!!».

В посте также было указано, что такое сообщение «получили родители» СШ № 33 в Могилеве.

Галина отказалась комментировать свое сообщение и ситуацию TUT.BY. Директор СШ № 33 Татьяна Гладкая пояснила, что это сообщение в соцсетях они видели, и «все в шоке — и школа, и родительский комитет».

— У нас все в школе убирают уборщицы. Школьники с 14 лет занимаются общественно-полезным трудом, но это — максимум вымыть парты, вытереть пыль на подоконниках или полить цветы. Влажную уборку делает персонал, — сказала Татьяна Гладкая. — Мы собирали учителей — они были очень удивлены этой информацией в соцсети.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Директор СШ № 33 говорит, что возмущенные публикацией родители нашли автора поста и даже ходили в милицию, чтобы написать заявление и привлечь ее к ответственности за клевету. Председатель родительского комитета общалась с женщиной, и та сказала, что «хотела пошутить — не думала, что все так серьезно».

— Она очень переживала, плакала даже, просила удалить публикацию, но администратор группы в соцсети отказался. Говорят, что она якобы вчера писала заявление в милицию, чтобы ее сообщение все же удалили, — уточнила Татьяна Гладкая.

Родители учеников СШ № 33 выяснили, что дети автора нашумевшего поста вроде бы учатся в гимназии № 3. Но директор учреждения Михаил Якубук утверждает, что «такой родительницы у них нет». А подметает и моет полы в гимназии персонал — в перчатках, с дезинфекцией и прочим, что предписано нормами.

— Это регулярно проверяет санстанция. У нас дети к уборке вообще не привлекаются — в кабинетах нет даже уборочного инвентаря. Есть часы общественно полезного труда, во время которых дети могут вымыть парты, если они их изрисовали, или полить цветы — под присмотром учителя. Но такого, как было у нас с вами раньше, когда школьники по очереди, по дежурству, мыли кабинеты, давно нет, — сказал Михаил Якубук.

Директор гимназии говорит, что такой практики нет ни в СШ № 37, где он до этого работал, ни в СШ № 43, где учится его ребенок.