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"Все равно не бросим". Что думают курильщики про новые устрашающие картинки на пачках сигарет

04.12.2017 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Гангрена, импотенция, инфаркты и инсульты. Ко всем этим болезням может привести курение. Каждый третий случай онкологии в Беларуси тоже — последствия вредной привычки. Чтобы потребители табака не забывали об этом, в странах ЕАЭС решили перейти к наглядной антиагитации. Теперь производители обязаны печатать на пачках сигарет устрашающие картинки.

Всего есть 12 картинок с разными заболеваниями. Изображения занимают половину поверхности пачки с каждой из сторон и наглядно показывают последствия курения. Еще на упаковках перестали писать количество никотина и смол, чтобы не давать курильщикам ложной надежды, что «легкие» сигареты менее вредны. Вместо этого появятся надписи о содержании в табачных изделиях канцерогенных и мутагенных веществ.

Но курильщиков, судя по всему, это не испугало. Почему — смотрите в видео TUT.BY.

 

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Гангрена, импотенция, инфаркты и инсульты. Ко всем этим болезням может привести курение. Каждый третий случай онкологии в Беларуси тоже - последствия вредной...

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