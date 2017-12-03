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Граждан Беларуси среди пострадавших в аварии с автобусом в Тунисе нет - МИД
04.12.2017 15:15 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси среди пострадавших
Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса случилось на северо-западе страны, в губернаторстве Беджа. Автобус направлялся из Амдума в Айн Драхм. В какой-то момент транспортное средство вылетело с проезжей части и рухнуло в пропасть с высоты около 50 м. Пострадали по меньшей мере 50 человек, 10 из них находятся в критическом состоянии.-0-
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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси среди пострадавших в аварии с автобусом в Тунисе нет, сообщили БЕЛТА в Министерстве иностранных дел. ...
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