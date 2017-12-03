Молодые клетчане побывали на экскурсии в Парламенте



21 ноября депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Людмилой Ивановной Нижевич была организована экскурсия в Парламент для молодежной делегации из числа лучших учащихся, активистов общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Клецкого района.

Людмила Ивановна радушно встретила делегацию, пообщалась с ребятами и познакомила со своей деятельностью. Дальше все отправились в музей Парламента, где очень интересную экскурсию провел заместитель начальника информационно-аналитического управления Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Прояненков Кирилл Владимирович.

Своеобразной изюминкой для участников экскурсии стало посещение Овального зала, самого главного помещения Национального собрания. Кирилл Владимирович рассказал, как проходят заседания парламента, а также о работе депутатов. Ребята смогли в полной мере почувствовать себя настоящими депутатами, что вызвало живой восторг. В завершении экскурсии Людмила Ивановна подарила каждому участнику Конституцию Республики Беларусь и высказала добрые напутственные слова. В ответ молодежная делегация поблагодарила депутата за возможность принятия участия в подобном мероприятии.



Еще в этот день по благословению протоиерея Николая Коржича, молодежная делегация посетила храм святого благоверного князя Александра Невского.

Алтарник храма Иван Моисеевич Шишов провел обзорную экскурсию, в ходе которой гости смогли познакомиться с уникальным храмом-памятником. Осмотрев воинские захоронения у алтарной стены, делегация продолжила свое знакомство с достопримечательностями кладбища, побывали у могил Якуба Коласа, Янки Купалы, и завершили экскурсию на аллее героев.