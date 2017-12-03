Где в Минске пройдут народные гулянья ночью 1 января? Карта адресов с площадками

В городе выбрали районные площадки, где будут проводить праздничные мероприятия к Новому году, сообщает БЕЛТА . Мы составили карту таких мест.

1 января ночью в каждом районе Минска на улицах будут работать площадки для народных гуляний. Мероприятия запланированы в основном с 1 до 3 ночи. На районных «елках» проведут акции, интерактивные представления, выставки и гуляния.

Для читателей TUT.BY мы отметили на карте адреса таких площадок.