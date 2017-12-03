Минчанка собиралась улететь на отдых с паспортом подруги

МИНСК, 4 дек — Sputnik. 38-летнюю минчанку с чужим паспортом в национальном аэропорту "Минск" задержали сотрудники пограничной службы во время прохождения контроля пассажиров рейса "Минск — Хургада" 28 ноября, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Выяснилось, что незадолго до этого женщина встретилась с двумя подругами. Они распивали спиртные напитки и обсуждали совместную поездку в Египет по "горящим" путевкам. Одна из женщин, жительница Иваново, предложила оплатить путешествие всем троим.

Задержанная минчанка первоначально отказалась лететь, а ее подруга, также жительница Минска, согласилась. Тур был куплен, но планам девушки помешал муж. Тогда она уговорила воспользоваться своим паспортом и путевкой отказавшуюся от путешествия девушку.

Минчанка взяла паспорт и путевку приятельницы, отправилась в аэропорт и попыталась пройти пограничный контроль с чужими документами, но сотрудники погранслужбы ее не пропустили.

В результате инцидента в отношении 38-летней женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 380 УК Беларуси (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков), ее также привлекли к административной ответственности по ст. 23.29 КоАП Республики Беларусь (незаконное пересечение госграницы).

Как сообщили в ГПК, нарушительнице придется выплатить штраф.