В Гродно девушка потеряла кольцо с бриллиантами. Милиция разыскивает нашедшего украшение мужчину

В Гродно милиция разыскивает мужчину, который нашел очень дорогое кольцо в гипермаркете "Алми". Дорогое украшение из золота с четырьмя бриллиантами в магазине потеряла девушка. Она обратилась за помощью в милицию, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.









При проверке записей с камеры видеонаблюдения милиционеры выяснили, что кольцо нашел мужчина. Ему на вид около 40-45 лет, рост 175-180 см, темные короткие волосы. Он был одет в кофту белого цвета, джинсы темно-синего цвета, туфли темного цвета, на правом плече нес сумку черного цвета.

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Милиция просит мужчину обратиться в милицию и вернуть драгоценное украшение. А также обращается ко всем, кто знает данного человека и просит позвонить по телефонам: +375298822655 (МТС) или 102