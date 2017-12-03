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В Гродно девушка потеряла кольцо с бриллиантами. Милиция разыскивает нашедшего украшение мужчину
04.12.2017 16:21 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно милиция разыскивает мужчину, который нашел очень дорогое кольцо в гипермаркете "Алми". Дорогое украшение из золота с четырьмя бриллиантами в магазине потеряла девушка. Она обратилась за помощью в милицию,
Милиция просит мужчину обратиться в милицию и вернуть драгоценное украшение. А также обращается ко всем, кто знает данного человека и просит позвонить по телефонам: +375298822655 (МТС) или 102
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В Гродно милиция разыскивает мужчину, который нашел очень дорогое кольцо в гипермаркете "Алми". Дорогое украшение из золото с четырьмя бриллиантами в магазине...
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