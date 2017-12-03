Минчанка хотела улететь на курорт по паспорту подруги. Возбуждено уголовное дело

Минчанка собиралась улететь на курорт по паспорту подруги, которую не пустил на отдых муж. Теперь по этому делу возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает Госпогранкомитет .

28 ноября в Национальном аэропорту во время контроля пассажиров рейса «Минск — Хургада» 38-летняя минчанка предъявила пограничникам чужой паспорт. По такому документу женщина собиралась вылететь на отдых в Египет вместе со своей подругой.

После разбирательства выяснилось, что такая идея пришла в голову ее подруге после встречи, которая не обошлась без употребления спиртного. Женщины обсуждали скорое совместное путешествие в Египет по «горящему» туру. 38-летняя жительница Иваново вызвалась оплатить все три путёвки. Минчанка сразу отказалась лететь, третья подруга — также жительница столицы — была настроена решительно на поездк, но ей запретил супруг. И тогда она уговорила воспользоваться купленными билетами и путевками на курорт девушку, которая вначале отказывалась от поездки.

Минчанка поддалась уговорам и воспользовалась чужим паспортом во время прохождения пограничного контроля в аэропорту.

В итоге женщину задержали и возбудили уголовное дело по ч.1 ст 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Женщина также привлечена к административной ответственности по ст. 23.29 КоАП Республики Беларусь (незаконное пересечение госграницы), ей придётся выплатить штраф.