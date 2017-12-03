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Минчанка хотела улететь на курорт по паспорту подруги. Возбуждено уголовное дело

04.12.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчанка собиралась улететь на курорт по паспорту подруги, которую не пустил на отдых муж. Теперь по этому делу возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает Госпогранкомитет.

28 ноября в Национальном аэропорту во время контроля пассажиров рейса «Минск — Хургада» 38-летняя минчанка предъявила пограничникам чужой паспорт. По такому документу женщина собиралась вылететь на отдых в Египет вместе со своей подругой.

После разбирательства выяснилось, что такая идея пришла в голову ее подруге после встречи, которая не обошлась без употребления спиртного. Женщины обсуждали скорое совместное путешествие в Египет по «горящему» туру. 38-летняя жительница Иваново вызвалась оплатить все три путёвки. Минчанка сразу отказалась лететь, третья подруга — также жительница столицы — была настроена решительно на поездк, но ей запретил супруг. И тогда она уговорила воспользоваться купленными билетами и путевками на курорт девушку, которая вначале отказывалась от поездки.

Минчанка поддалась уговорам и воспользовалась чужим паспортом во время прохождения пограничного контроля в аэропорту.

В итоге женщину задержали и возбудили уголовное дело по ч.1 ст 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Женщина также привлечена к административной ответственности по ст. 23.29 КоАП Республики Беларусь (незаконное пересечение госграницы), ей придётся выплатить штраф.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина решилась на такой шаг после уговоров подруги, которую не пустил на курорт муж.

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