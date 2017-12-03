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Суд приговорил экс-главу Солигорского района к 8 годам усиленного режима
04.12.2017 17:07 — Новости Общества | Tut.by
Суд Минской области приговорил экс-главу Солигорского района, которого обвинили в коррупции, к 8 годам усиленного режима с конфискацией. По данным гособвинителя, Александр Римашевский получал взятки четыре раза. Общая сумма вознаграждения — 16 900 долларов. В
Обвинение бывшему чиновнику предъявили по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение), которая предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы. Во время судебных прений гособвинитель
Сам обвиняемый с таким наказание был не согласен.
— Я не мог совершить такой поступок, в котором меня обвиняют (…), —
Он также подчеркнул, что все руководители предприятий — и теперешние, и бывшие — подписали в Администрацию президента ходатайство о его освобождении.
— Я считаю, что я невиновен. Мне предъявлено провокационное, с нарушениями, обвинение. Прошу вынести оправдательный приговор.
Напомним, 30 мая на автодороге в Копыльском районе в момент получения взятки правоохранители задержали председателя Солигорского райисполкома. Деньги — 2,7 тысячи долларов ему давал Владимир Михалюк, представитель компании «Белросагросервис». Согласно данным оперативников, председатель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района.
Во время одного из заседаний Владимир Михалюк
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Руководитель свою вину не признал.
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