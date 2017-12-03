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Экс-главе Солигорского района Римашевскому дали 8 лет колонии

04.12.2017 17:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек – Sputnik. Бывший председатель Солигорского райоснного исполнительного комитета Александр Римашевский приговорен к восьми годам лишения свободы, приговор в понедельник огласил Минский областной суд, передает корреспондент Sputnik.

Суд признал бывшего вертикальщика Римашевского виновным в получении взятки.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный обвинитель просил назначить ему девять лет лишения свободы, сам обвинений в последнем слове заявил, что его оговорили.

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Суд приговорил экс-главу Солигорского района к 8 годам усиленного режима
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