«Сайт временно недоступен, заплатите системному администратору», — такую надпись Никита Кижлай оставил на сайте, с которым работал. Работодатель пошел в милицию, и на сисадмина завели уголовное дело.



«Сайт временно не доступен, заплатите системному администратору», — такую надпись Никита Кижлай оставил на сайте, с которым работал. Скриншот: ИП «Кавецкий»

Сисадмин: «Ничего не вымогал, требовал заплатить заработанное»

Минчанину Никите Кижлаю — 27 лет, он рассказывает TUT.BY, как хотел проучить работодателя, а стал обвиняемым по уголовному делу.

— В январе этого года я нашел вакансию — дистанционную работу системным администратором у ИП «Кавецкий Станислав Болеславович». Два месяца отработал с ним по договорам подряда, за это время мне официально заплатили — претензий не имею, — объясняет Никита Кижлай. — Потом Кавецкий стал ссылаться на свою занятость, невозможность встретиться, на другие причины. Мы с ним не виделись пару месяцев, задания мне приходили на почту или через вайбер. Так я проработал четыре месяца. Я выполнял работу, хоть денег и не получал, потому что на тот момент еще доверял, да и деньги были несерьезные: 100 рублей в месяц, 400 рублей — за четыре месяца. Вообще я стал этим заниматься из-за декрета № 3 — мне нужна была официальная работа. Плюс именно с сайтостроением до этого я никогда не работал, так что мне было интересно, смогу я справиться с такой работой или нет. Как оказалось, для меня это было несложно.

Минчанин рассказывает: работу закончил, а связаться с заказчиком так и не смог. Поэтому работу, которую выполнил, решил «удержать». Молодой человек ссылается на статью 666 «Гражданского кодекса», по которой подрядчик имеет право на удержание результата работ , если заказчик не выполнил свои обязательства по договору подряда.

— Я удержал четыре сайта, с которыми работал. Сайт xalva.by я разрабатывал и наполнял контентом, tens.by — разрабатывал и наполнял контентом. Остальные сайты я наполнял контентом, видоизменял — добавлял новые странички, карты, контакты — перерабатывал материал, который был. Первый раз я подменил главную страничку сайтов на страницу с надписью «Сайт временно недоступен. Заплатите системному администратору». Второй раз я отключил возможность доступа к ним, хоть физически сайты находились на серверах, — рассказывает Никита Кижлай. — Оба раза Кавецкий восстанавливал сайты при помощи специалистов хостинга «Открытый контакт». Все это время я с ним пытался связаться, но он на связь не выходил и сам не звонил. В третий раз я удалил сайты с хостинга, сделав доступ к ним невозможным. Но я сохранил себе резервные копии, к тому же, у хостинга есть возможность восстанавливать информацию из резервной копии, которая хранится 10 дней у них на сервере. То есть Кавецкий мог бы его восстановить.

Никита Кижлай говорит: только после этого, 4 июля, ему позвонил работодатель и позвал к себе в офис.

— Сказал: приезжайте — получите свое вознаграждение за работу. Я приезжаю — он начинает совать на подпись какие-то бумажки, я ничего не подписываю. Потом он выходит и возвращается уже с сотрудниками милиции.

На минчанина в Центральном РУВД Минска завели уголовное дело. Его обвиняют в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ст. 349 ч.2 УК), в модификации компьютерной информации (ст. 350 ч.2 УК) и в компьютерном саботаже (ст. 351 ч.2 УК). За компьютерный саботаж парню грозит до десяти лет лишения свободы.

— Сначала Кавецкий вообще не признавал, что я у него работал. Потом, благодаря тому, что я представил переписку, удалось это доказать. То, что я у него работал, — доказано следствием. Подтверждено, что у меня был санкционированный доступ к сайтам — тем не менее, меня обвиняют в несанкционированном доступе. У следователей есть распечатка моих звонков — когда я пытался ему дозвониться, но меня игнорировали. Я подчеркиваю: я не вымогал деньги, а лишь требовал оплатить мою работу.

Работодатель: «Заблокировал восемь сайтов, хотя занимался только одним»

Станислав Кавецкий в разговоре с TUT.BY не отрицает, что с Никитой Кижлаем сотрудничал.

— Мы сотрудничали в январе-феврале-марте, потом Кижлай доделывал свою работу. Получил за свои услуги 10 января 100 рублей, в конце января 100 рублей, в феврале 100 рублей. За март получил деньги в июне, когда что-то вроде бы доделал — еще 50 долларов (100 рублей). Всего мы ему выплатили порядка 400 рублей.

Кавецкий утверждает: работа, которую получали Никите Кижлаю, была несложной, но он затягивал ее исполнение, ссылаясь на основную работу.

— Но коней на переправе не меняют, поэтому мы терпели до последнего… Отношения с ним были прекращены еще в марте.

По версии предпринимателя, Никита Кижлай «заблокировал восемь сайтов, хотя занимался только одним — tens.by». Станислав Кавецкий считает: сайты tens.by, kedroff.by, gpi.by, banni.by у компании украли, восстановить их невозможно, сайты harvia.by, breneran.by, 080.by — были украдены, но их удалось частично восстановить.

— Сначала он вывесил фото музыканта и требование о выплате вознаграждения системному администратору. Мы с ним связались, спросили, в чем дело. Человек заявил, что провел анализ по Минску, поспрашивал у своих знакомых и оказывается, что те 400 рублей, которые мы ему выплатили, не соответствуют объему работ, который он для нас сделал, и тому, сколько мы на нем заработали. Но если у тебя какие-то требования по выплате вознаграждения, то ты их оформи иском и требуй через суд, а не блокируй сайты и не вымогай деньги, парализовав работу всей фирмы! На это он сказал, чтобы мы думали еще три дня. У нас хостинг в компании «Открытый контакт» — мы туда обратились и нам сказали, что смогут восстановить только текущие копии. Через три дня мы заходим на свои сайты — не открывается! Они говорят: кто-то полностью выкачал все наши сайты себе на сервер. И у них даже копий нет, ноль информации. Мы обращаемся опять к этому товарищу: слушай, одно дело блокировка, другое — кража, хищение. Человек приезжает в офис и с бравадой прямо при мне заходит на сайты с телефона без паролей, меняет там информацию, — делает что хочет. «И сколько это будет продолжаться?», — спрашиваем.

Кавецкий утверждает, что Никита Кижлай потребовал у него 300 рублей.

— Я посоветовался с руководством, мне сказали, что так будет и дальше продолжаться. В суд не продает, претензий не пишет. Мы обратились в РУВД, они разобрались. Все это было в июле, сейчас уже декабрь. Дело уже сформировано и документы уже переданы в суд.