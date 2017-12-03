Около 140 предновогодних ярмарок проведут в Брестской области

В Брестской области планируется провести около 140 предновогодних и рождественских ярмарок, сообщили БЕЛТА в управлении торговли и услуг облисполкома. Первым в регионе сезон праздничной торговли начинает Брест.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Традиционная масштабная ярмарка на ул. Гоголя заработает в областном центре 6 декабря. В остальных городах подобные мероприятия запланированы на вторую половину месяца. Так, в Пинске большая ярмарка разместится 23 декабря на центральной городской площади. В Барановичах новогоднюю и рождественскую атрибутику можно будет приобрести на ул. Ленина 27−29 декабря. Кроме того, в предпраздничные дни планируется провести 270 выставок-продаж и расширенных продаж. Ожидается, что предприятия региона организуют в торговых объектах не менее 100 дегустаций.

Также в Брестской области определены места для продажи живых елей. С 18 по 31 декабря будут действовать 70 елочных базаров. Стоимость новогодних деревьев будет варьироваться в зависимости от их сорта и высоты. Например, цена елочки до 1 м составит 7- 7,5 рублей. Вечнозеленая красавица высотой до 2 м обойдется дороже — от 8,7 до 9,5 рублей. Желающим купить ель чуть повыше придется заплатить 11−12 рублей.

Нет недостатка в товарах для Нового года и в розничной сети. Для обеспечения бесперебойной торговли в предпраздничные и праздничные дни на оптовых базах еще с октября ведется накапливание запасов кондитерских изделий и шампанского отечественного производства. В настоящее время в объектах торговли имеется в наличии от 7 до 45 разновидностей новогодних подарков для детей, от 8 до 45 наименований шампанского и игристых вин. Также в широком ассортименте продаются игрушки, сувениры с рождественской и новогодней тематикой.