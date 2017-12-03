Худшая ситуация с рождаемостью детей в Беларуси характерна для женщин, у которых нет отдельного жилья или есть только одна комната. Они редко рожают больше одного ребенка. К таким выводам пришли белорусские социологи.



Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня в Минске представили предварительные итоги социологического исследования «Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях». Исследование провел Центр социологических и политических исследований БГУ в тесном контакте с Нидерландским междисциплинарным демографическим институтом. Исследование профинансировали правительство России, ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Опрос проходил в мае-ноябре 2017 года во всех регионах страны.

Давид Ротман, профессор, директор Центра социологических и политических исследований БГУ, заметил, что по предварительным данным исследования большинство белорусских женщин до 30 лет уже имеют опыт отношений с постоянным партнером. И лишь 10,4% женщин в возрасте от 25 до 29 лет никогда не имели такого опыта.

Отношения с постоянным партнером без сожительства и регистрации брака наиболее распространены у девушек в возрасте до 25 лет. В 18−19 лет такой статус отношений имеют 23,2%, в возрасте от 20−24 — 14,9%, после 30 лет — от 2 до 6%. Чаще всего женщины живут уже в зарегистрированном браке в возрасте от 30 до 34 лет. Их 71,4%.

Мужчины, по сравнению с женщинами, позже вступают в брачные отношения. Например, только 44% из них в возрасте 25−29 лет состоят в официальном браке, среди женщин этого возраста замужних уже 63%. При этом у мужчин значительно меньшая вероятность остаться без партнерши в возрасте более 35 лет.

Профессор отмечает, что для Беларуси характерно сокращение уровня рождаемости и этот показатель связан с тем, когда женщина родила первого ребенка.

— Чем позже появился первый ребенок, тем меньшим будет итоговое количество детей, — говорит он. — Еще одним из важнейших факторов появления детей является образование. Это интересное примечание. С увеличением уровня образования женщины уменьшается вероятность рождения второго и третьего ребенка. При этом данный фактор не оказывает влияния на рождение одного ребенка. Хотя бы одного ребенка к концу фертильного возраста рожает около 90% женщин.

Средний возраст рождения первого ребенка в Беларуси — 23,8 лет для женщин и 26,8 лет для мужчин.

Интересно, что в возрасте от 18 до 39 лет 21,4% опрошенных, которые не предпринимали попыток зачать детей, ответили, что не пользуются средствами контрацепции. Среди тех, кто ее в этом возрасте использует, самый популярный метод — презерватив (53,8%). При этом прерванный половой акт выбирают 29,4% опрошенных до 39 лет.

Большинство мужчин и женщин считают, что зарабатывание денег для семьи — главная задача мужчины, а лучше с заботой о маленьких детях справляется женщина.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты, отметил, что ранее подобные исследования по поводу семьи проводились в странах ЕС, России и Грузии. В Беларуси во время исследования опросили 10 000 жителей в возрасте 18−79 лет. Социологическая ошибка составила всего 1,2% при допустимой в плюс-минус 5%.

— Меняется не только страна и экономика, но и семья в белорусском обществе. Сегодня у молодых людей повышены индивидуальные ценности: стремление продвинуться по карьерной лестнице. А это отодвигает рождение детей на поздние этапы жизни, — заметил Александр Румак.

Лариса Бельская, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД, вспомнила случай, когда в рамках одного из исследований социологи пришли к выводу, что к 2050 году в 143 странах мира будет один ребенок на одну женщину. Она отметила, что проблемы с рождаемостью особенно характерны для стран Европы, и Беларусь попадает в этот же тренд.

Ольга Терещенко, профессор факультета философии и социальных наук БГУ, обратила внимание, что сейчас в Беларуси в детородный возраст вступают те, кто родился в начале 2000-х годов. А тогда была демографическая яма и уровень рождаемости так и выглядел: один ребенок на одну женщину.

Со своей стороны Александр Румак не согласился с «нерадужной перспективой» и заметил, что у нас стало рождаться больше вторых детей.

— Питаю надежду, что до 2050 года эти установки (на рождение вторых и последующих детей. — Прим. TUT.BY) не изменятся. Если уменьшилось количество женщин детородного возраста, то женщинам, которые есть, извините, нужно больше рожать детей. Есть такое выражение: «За себя и того парня». Получается, за себя и за другую женщину, — заметил он.