97 тысяч пользователей ОК ответили на вопросы о ВИЧ

В социальной сети Одноклассники во Всемирный День борьбы со СПИДом прошел опрос жителей России и Беларуси на тему ВИЧ.

Анонимная анкета на странице ok.ru/test была составлена ЮНЭЙДС (Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу) и ЮНЕСКО (Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). Вера Брежнева, Посол доброй воли ЮНЭЙДС, записала специальное обращение по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом с приглашением ответить на 13 простых вопросов о ВИЧ. В опросе приняли участие более 97 тысяч человек из России и Беларуси.

69% респондентов, 67 тысяч участников опроса, отметили, что хотя бы один раз в жизни сдавали тест на ВИЧ. Из них более 42 тысяч человек, или 63%, делали это в течение последнего года. При этом 84% людей знают, где можно пройти такой тест.

На вопрос, когда нужно обучать ребенка пользоваться средствами контрацепции, 65% участников опроса выбрали вариант «До начала половой жизни». Вторым по популярности ответом стал «14 лет» — такой вариант выбрали 28% респондентов. На вопрос, который часто волнует родителей, могут ли дети с ВИЧ-инфекцией ходить в одну школу с детьми без вируса, 79% людей ответили утвердительно и лишь 5% — отрицательно. 16% считают, что это зависит от конкретной школы. Также 90% респондентов из России и Беларуси отметили, что для них не имеет значения ВИЧ-позитивный статус человека — например, когда речь идет об учителе школы.

На все вопросы на знание о ВИЧ правильно ответили более 63% респондентов, а в некоторых случаях верные ответы давали более 90% пользователей. Например, на вопрос о том, как снизить вероятность заражения ВИЧ-инфекцией, правильно ответили 95% – пользоваться презервативом при каждом половом контакте. Более сложным оказался вопрос о том, можно ли съесть один пирог на двоих с коллегой, инфицированным ВИЧ. 63%, более 61 тысячи человек, ответили верно: никакого риска заражения ВИЧ-инфекцией нет. 25% считают, что шанс инфицирования есть, если вирус в активной фазе. И 12% выбрали вариант «Заразиться можно через слюну и столовые приборы». Полные результаты опроса доступны по ссылке. Исследование стало частью глобального мониторинга эпидемии СПИДа.

Виней Салдана, Региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии:

ЮНЭЙДС успешно сотрудничает с Одноклассниками с 2015 года. Мы охватили несколько миллионов пользователей, и эта работа принесла ощутимый результат, который мы впервые измерили в онлайн-режиме. Тема ВИЧ открыто обсуждается, уходит страх и стигма, растет уровень знаний о ВИЧ. Опрос показал, что большинство пользователей ОК из России и Беларуси правильно ответили на вопросы о ВИЧ, но нам, безусловно, еще многое предстоит сделать вместе!