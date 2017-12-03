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Обвинявшийся в коррупции могилевский чиновник вновь возглавил коммунальное предприятие

04.12.2017 19:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Исполняющим обязанности директора Могилевского городского унитарного дорожно-мостового предприятия назначен Дмитрий Бирюков. Три года назад он руководил ЖРЭУ Октябрьского района Могилева, был обвинен в коррупции и помилован президентом.

В ноябре 2014 года стало известно о заключении под стражу подозреваемого в коррупции депутата Могилевского городского совета Дмитрия Бирюкова — директора коммунального унитарного предприятия «ЖРЭУ Октябрьского района Могилева». Следствие установило, что чиновник с 2011 по 2012 год систематически злоупотреблял своими служебными полномочиями, нанеся ущерб коммунальному предприятию более чем на 11 млн неденоминированных рублей, а также существенный вред государственным интересам в виде дискредитации авторитета руководителя госпредприятия в глазах подчиненных. В отношении Бирюкова было расследовано дело по ч. 1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса. В 2015 году обвиняемый обратился к президенту с просьбой о помиловании, и она была удовлетворена.

Как сообщили БелаПАН в дорожно-мостовом предприятии, прежний директор Сергей Маслов уже два месяца как там не работает. Обязанности директора исполняет главный инженер Дмитрий Бирюков. Он отказался комментировать события трехлетней давности и свое назначение исполняющим обязанности руководителя. «Я работаю, делаю свою работу», — сказал он БелаПАН.

Отметим, что Дмитрий Бирюков, беспартийный, был избран депутатом Могилевского городского совета предыдущего, 27-го созыва, в 2014 году. Он в то же время баллотировался и в Могилевский областной совет, но не был туда избран. Бирюков отказался сообщить, будет ли он снова выдвигать свою кандидатуру в органы представительной власти.

 
Теги: Могилев
 
 
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