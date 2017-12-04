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Россия и Олимпиада, кредитный бум, хоккей с президентом, обман гравитации - все за вчера

05.12.2017 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Несмотря на календарную зиму, реальных морозов и пушистых сугробов мы, похоже, дождемся еще нескоро. Ну и ладно! Пока почитаем новости.

ВАЖНОЕ

В суде Минской области закончили слушать громкое дело экс-главы Солигорского района, которого обвиняли в коррупции. Несмотря на то, что в последнем слове руководитель свою вину отрицал, приговор ему вынесли суровый.

Белорусы в среднем зарабатывают 841 рубль. При этом получки самых «богатых» специалистов в 8 раз больше, чем у самых бедных. А вчера мы посмотрели, в каких сферах больше всего зарабатывают, а в каких — заметнее всего отстают от заветных 1000 рублей. И, кстати, вот какой обещает быть средняя зарплата в бюджетной сфере в 2018 году.

В стране — кредитный бум: с января банки одолжили белорусам просто-таки рекордную сумму на покупки.

Грабителю банка в Могилеве вчера предъявили обвинение — и вот что ему инкриминируют.

В мире появились первые биткоин-миллиардеры — и вот кто они (спойлер: мы уже слышали об этих ребятах). А в Беларуси тем временем задержали участника международной киберпреступной группировки.


ПОПУЛЯРНОЕ

В Эстерсунде прошел первый этап Кубка мира по биатлону. Он запомнился долгожданной победой Скардино, срывом Домрачевой и провалом россиян. Вот здесь — коротко о том, почему все самое интересное в биатлоне только начинается.

Побывали в ночном рейде с ГАИ: искали лошадь, чинили шланг на АЗС, слушали угрозы водителей. Не завидуем гаишникам, которым приходится выходить на смены по ночам. Прочтите — и вы не позавидуете.

А еще узнали немного о том, как дрессировщик Запашный и композитор Дробыш сыграли в хоккей с президентом Лукашенко. Один из гостей даже ребро сломал, но Александр Григорьевич дал ему животворящую шоколадку — и все хорошо! А еще с ними играл Юрий Чиж, но это уже никого не удивляет.

Напоследок странная история: семья наняла домработницей… чемпионку страны по муай-тай. А та вдруг оказалась воровкой. Теперь суд пытается прояснить, сколько же денег пропало в коттедже. Мораль: не «ведитесь» на титулы — смотрите на людей.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В Беларуси построили завод, который может стать первым на постсоветском пространстве масштабным и современным производством препаратов из плазмы крови. Теперь владельцы намерены построить более десяти плазмоцентров и привлечь в них новых доноров плазмы — чтобы было сырье для завода. А зачем этот проект вообще нужен стране, нам с вами и бизнесу?

Сегодня исполком Международного олимпийского комитета решит, забирать ли у России медали Сочи-2014 и пускать ли ее на Олимпиаду-2018. А пока почитайте, что там у них происходит.


Трагедия на переходе у столичного ТЦ «Корона Замок» произошла, по версии водителя, из-за отказавших тормозов на автомобиле «Зил». Так ли это — установит экспертиза, а мы пока спросили маэстро Овчинникова, что делать вот прямо сейчас, если — тьфу-тьфу-тьфу! — тормоза откажут в наших машинах.

А еще наш редактор Денис Мартинович попытался разобраться, что не так в Беларуси с изучением иностранного — и почему он, человек, более 15 лет старательно учивший немецкий по школьным и вузовским программах, не может сказать на нем ни слова. Там, конечно, есть с чем поспорить — но мнение интересное.

Все новости понедельника, 4 декабря

Кстати. Если вам скучно, попробуйте повторить трюк с «обманом гравитации». Но имейте в виду — далеко не у всех получается. Удачи!

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Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Могилев
 
 
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Доброе утро! Несмотря на календарную зиму, реальных морозов и пушистых сугробов мы, похоже, дождемся еще нескоро. Ну и ладно! Пока почитаем новости.

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