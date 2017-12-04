|
Россия и Олимпиада, кредитный бум, хоккей с президентом, обман гравитации - все за вчера
05.12.2017 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Несмотря на календарную зиму, реальных морозов и пушистых сугробов
ВАЖНОЕ
В суде Минской области закончили слушать громкое дело экс-главы Солигорского района, которого обвиняли в коррупции. Несмотря на то, что в последнем слове руководитель свою вину
Белорусы в среднем зарабатывают 841 рубль. При этом получки самых «богатых» специалистов в 8 раз
В стране — кредитный бум: с января банки одолжили белорусам просто-таки
Грабителю банка в Могилеве вчера предъявили обвинение —
В мире появились первые биткоин-миллиардеры —
ПОПУЛЯРНОЕ
В Эстерсунде прошел первый этап Кубка мира по биатлону. Он запомнился долгожданной победой Скардино, срывом Домрачевой и провалом россиян. Вот здесь — коротко о том,
Побывали в ночном рейде с ГАИ: искали лошадь, чинили шланг на АЗС, слушали угрозы водителей. Не завидуем гаишникам, которым приходится выходить на смены по ночам.
А еще узнали немного о том, как дрессировщик Запашный и композитор Дробыш
Напоследок странная история: семья наняла домработницей… чемпионку страны по муай-тай.
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
В Беларуси построили завод, который может стать первым на постсоветском пространстве масштабным и современным производством препаратов из плазмы крови. Теперь владельцы намерены построить более десяти плазмоцентров и привлечь в них новых доноров плазмы — чтобы было сырье для завода.
Сегодня исполком Международного олимпийского комитета решит, забирать ли у России медали Сочи-2014 и пускать ли ее на Олимпиаду-2018.
Трагедия на переходе у столичного ТЦ «Корона Замок» произошла, по версии водителя,
А еще наш редактор Денис Мартинович попытался разобраться,
Кстати. Если вам скучно,
Ваша редакция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Несмотря на календарную зиму, реальных морозов и пушистых сугробов мы, похоже, дождемся еще нескоро. Ну и ладно! Пока почитаем новости.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии